Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Lo que se vive actualmente con los jóvenes y niños es mayormente causado por la influencia que tienen con las redes sociales. Un chavito de nueve o 10 años ya trae un celular que es una ventana al mundo, ¿y quién le da esa ventana y después no encuentra como controlarlo?, efectivamente amigo lector, los padres de familia.

Este viernes pasado pudimos platicar un ratito corto con la directora del departamento de Prevención al Delito en el municipio de Guadalupe Victoria, Alma Mijares, y efectivamente vemos que andan con pláticas de un lado a otro, de escuela en escuela, con una práctica que se llama Escuela Para Padres.

Pero a la hora de hacer un examen coincidimos que muchos de los padres que acuden lo hacen por el compromiso de ir, pero no por atender el problema social que tenemos con la juventud y la niñez, al contrario.

Ya les dan un celular como “premio o motivación” para que mejoren sus trabajo en las escuelas, que le pongan más ganas a sus estudios.

Los ven entretenidos metidos en el celular sin saber lo que ven o con quién dialogan a la distancia, y después se preguntan por qué ha cambiado tanto el niño o el joven, por qué se ha vuelto respondón y grosero, pero no se meten en su mente para acompañarlos y no dejarlos solos en las manos de las redes sociales, con “amigos” que te invitan a consumir alguna droga o alcohol.

Reitero, lo primero que le da un padre de familia a su hijo es un celular con gasto ilimitado en el internet, que no es malo, pero sí puede ser muy malo lo que ven y sin la supervisión de los padres, la pérdida de los valores en las familias, dejarlos solos en las manos de esos “amigos”.

Nada puede hacer un departamento de Prevención al Delito si a los padres de familia no “nos cae el 20” como se dice de manera coloquial de lo que estamos haciendo o dejando de hacer, que es nuestra responsabilidad como padres: cuidar a nuestros hijos ante un mundo cambiante por completo.

¿Le regala usted como premio un celular a su hijo?, excelente, pero cuídelo, no lo deje solo, porque de ahí puede salir un extraordinario ser humano preparado, pero también se puede equivocar de camino si no está supervisado, ¿o no lo creen así?

Hasta la próxima.