Grilla llanera

Zona llanos de Durango, (OEM).- Cuando no les llueve les llovizna, dice un viejo y conocido refrán, y eso le está pasando al presidente municipal de Pánuco de Coronado, Mauricio Gándara González.

Los recortes presupuestales cada día están más y más fuertes, hasta un 40 por ciento les han bajado los recursos económicos que les llegan, y por ende les resulta casi imposible atender todas las demandas que tienen en los pueblos, y para acabarla de hingar, la comunidad de Pánuco de Coronado se negó de manera rotunda a que se construyera o se pusiera en funcionamiento una presa de jales en la mina de San José de Avino, la cual es un lugar donde la mina deposita los residuos que salen después de trabajar el material extraído, los pobladores aseguran que si permiten que se haga esta presa de jales les van a contaminar sus mantos friáticos, así como les van a dañar el medio ambiente y la naturaleza de sus alrededores, por supuesto que esto es totalmente entendible, primero es la salud de la población, y están en todo su derecho de defenderse, las autoridades ambientales, Profepa y Semarnat dicen que no hay ningún riesgo de contaminación, pero la población dice que ni madre, ahí no van a permitir que se ponga en funcionamiento la presa de jales, lo que pone en riesgo el funcionamiento de dicha mina, la cual provoca empleos indirectos hasta de más de tres mil personas, una derrama económica mensual de más de cuatro millones y medio en salarios e insumos, si la mina se cierra esta cantidad de dinero dejará de circular en la región, y será un duro golpe, durísimo a la económica y en fuertes aprietos a la Administración Municipal, pero la salud de los habitantes, o la tranquilidad de los habitantes de Pánuco estará a salvo; un tema difícil, complicando para el Gobierno del Estado porque hay el riesgo de que una empresa minera que general impuesto se les pueda ir de Durango, difícil para la Administración Municipal porque aumentará y mucho el desempleo, al no haber circulante muchas tienditas o negocios que tienen como principal cliente a la minera van a tener que bajar sus ventas o hasta cerrar, pero reitero, la comunidad de Pánuco reclama su derecho a estar seguros que no se afectan sus mantos acuíferos, a que no se les muera el ganado por la posible contaminación de químicos, y en eso tienen toda la razón, el problema ahí está y esperémonos ver cómo se resuelve, y ojalá sea en beneficio de todos, tanto los que reclaman garantía de salud, como los que temen perder su empleo en momentos tan difíciles.

Hasta la próxima.