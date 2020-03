Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El coronavirus, que trae a todos los humanos vueltos locos, ¿es o no es un peligro para la humanidad? efectivamente, a ciencia cierta no sabemos, por eso mejor hay que cuidarnos, no cuesta nada acatar las indicaciones de prevención. Vamos, no son vacaciones.

Las compras de pánico que estamos viendo en las redes sociales, así como en los medios de comunicación masiva, no son más que el reflejo del desconocimiento a este problema de salud, este virus dicen es similar a una fuerte gripe, no es diarrea para que se lleven todo el papel sanitario que encuentren en las tiendas, y sí, también en la capital del estado en algunos lugares ya se empieza a ver el desabasto de algunos productos, y no es culpa de los comercios, es culpa de nosotros mismos como ciudadanos que no escuchamos, no leemos y no vemos bien qué debemos hacer.

Vamos, hay quienes lo primero que hicieron al saber que se adelantan las vacaciones es apartar días en hoteles para la próxima semana o para Semana Santa en la playa, es decir, ir a donde habrá mucha gente y lo primero que recomiendan es evitar aglomeraciones, quedarse unos días en sus casas y con ello evitar que se propague este virus.

Pero como buenos mexicanos con un meme en las redes sociales nos reímos de la muerte y de todo lo que nos rodea, que también tienen mucha razón, si nos enfermamos de este virus vamos al Seguro Social y ahí tienen el suficiente medicamento y todo a la mano para rápido curarnos, no hay ninguna enfermedad en el mundo que el IMSS no cure con una Paracetamol y una Naproxen, ¿o no es cierto?

Claro que esto sarcasmo, hasta ahorita no se ha dicho de manera oficial que exista una vacuna para la cura definitiva de coronavirus, y en los centros de salud del gobierno en todo México están pasando por el peor momento en el tema de personal y económico, desde que se quitó el Seguro Popular se las ven negras porque ya no llega ese dinero que los ayudaba a solventar muchos problemas y medicamento.

Ahorita todos los mexicanos que no están asegurados, es decir los que tenían el Seguro Popular, ahorita no tienen ninguna seguridad de medicina ni doctores, así que imagínese amigo lector si les pega este virus. Mejor cuidémonos con algo tan sencillo, permanezcamos en casa lo más posible y evitemos el contagio o la propagación, ¿o no?

Hasta la próxima.