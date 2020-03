Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO, (OEM).- Ayer le decíamos en esta humilde columnilla, que al presidente municipal de Pánuco de Coronado, Mauricio Gándara González, cuando no le llueve le llovizna, pues ahora le digo que le pasa lo mismo pero a la gente de Peñón Blanco.

En el año 2018 les pegó una fuertísima helada en el mes de noviembre, les acabó con todo lo que tenían y prácticamente fue una helada devastadora. Por cierto que todavía están esperando que personal de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado acuda a evaluar los daños, y sí, esto fue en el 2018 y todavía no han podido ir a ver los daños de la helada. Pero ya en el 2019 fue un año muy seco, de los municipios de la región fue al que menos agua del cielo le cayó. Mal, pésimo año agrícola, la gente ni siquiera salió a intentar sembrar, y los que lo hicieron no sacaron ni la semilla para el siguiente ciclo agrícola, Vamos, en las pasadas ferias de noviembre del 2019 se vio la enorme falta de circulante económico: no hay cosecha, no hay dinero para nada, todos pierden. Pues ahora en el 2020, la gente que de una u otra manera espera con ansia la llegada de la Semana Santa y que pueden sacar algo de dinero con la visita de los turistas, están muy preocupados por el coronavirus. Es cierto que ahorita no hay restricciones para quien quiera acudir, pero si esto continúa creciendo se puede dar el caso que se cierren los centros turísticos y la pérdida para cientos de familias del municipio de Peñón Blanco sería millonaria, un golpe más a la ya de por sí fregada economía de ese municipio. Crítico y fuerte problema se le avecina al Ayuntamiento de Peñón Blanco, vienen cargados dos años muy malos en el tema agrícola y ganadero, y hoy están en espera de que no pase a mayores el Covid-19 para que puedan las familias de toda la región asistir a sus balnearios de aguas termales. Reitero, de lo contrario si se prohíbe la entrada para buscar que no se propague este virus, la crisis en Peñón Blanco va a ser durísima, Dios quiera que no llegue a tanto, porque son personas que viven de una manera honesta al trabajar para el sustento de sus familias, pero también es cierto la salud es primero y eso es para todos, ¿o no es cierto?

