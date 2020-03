Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Todo indica que al presidente municipal de Súchil, Abel Santoyo, no le salen nada bien las cosas, es más, hay quien asegura que está muy arrepentido de haberse metido en este borlote de ser alcalde del municipio que se debe de pronunciar con diminutivo.

Los comentarios de los ciudadanos no son nada favorables en ese pequeño municipio, le entendieron perfectamente sus quejas al llegar, Jaime Sarmiento, el alcalde emanado del PT que se fue dejó a Súchil mucho más que en la bancarrota. Se dice que no se robó el edificio porque no se lo pudo llevar, pero sí dejó montones de deudas y problemas, algo que enfrentó Abel Santoyo desde el primer día y aún no termina.

Pero a estas alturas del corrido, casi siete meses de gobierno ya no es aceptable decir que no atiende a la gente, porque simple y sencillamente ya está trabajando con el presupuesto de su administración. Poco o mucho debe tener ya para los problemas más básicos, y si ahorita que apenas empieza la temporada de estiaje no tiene agua suficiente, no nos queremos imaginar cómo va a estar en junio, julio o agosto, si es que estamos vivos.

Ahorita no se le ve nada de nada al alcalde de Súchil, todo indica que le está viniendo muy grande el paquete. Reitero, gente que lo conoce bien desde hace tiempo dice que tiene ganas de aventar el arpa y renunciar porque no sabe qué hacer o cómo solucionar todo lo que se le viene encima. Fuerte el problema del gobierno, pero mucho más el del pueblo que tiene años aguantando gobiernos de lo peor.

Claro que el peor de lo peor hasta ahorita es el pasado, Jaime Sarmiento Menchaca, político que se llenó las bolsas de dinero junto con su más allegados, según lo declararon varios ciudadanos, e incluso hay muchos señalamientos legales para la pasada administración, pero como en México vivimos de la bendita corrupción todo indica que no va a pasar nada con Jaime Sarmiento, como no ha pasado nada con otros alcaldes que han dejado a sus municipios en la bancarrota. ¿O sí conocen ustedes algunos que ya estén en la cárcel pagando por sus pillerías?

Esto no es privativo de Súchil, en todos los municipios del estado y la República pasa lo mismo, vemos y conocemos muchos políticos que han sido unas lacras en las administraciones, y aquí no le pongo nombres, esos se los pone usted amigo lector porque usted los conoce mejor que nadie.

Hasta la próxima.

