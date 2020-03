Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO, (OEM).- En este primer fin de semana vimos claramente cuáles son las personas responsables que sí atienden las recomendaciones de las autoridades tanto Federales, Estatales Municipales, pero también vimos a los que les vale una hingada, ¿o no es cierto?

Por ejemplo en el bello, que digo bello, hermoso municipio de Guadalupe Victoria, los sábados y domingos se instalan los llamados tianguis, aquí acuden miles de personas, uno es en la colonia ejidal los sábados, y otro en la conocida zona como el malecón los domingos, pues estos días no se vio ni una sola alma, ni vendedores ni clientes, es decir que acataron la recomendación de la autoridad municipal que les pidió no poner sus puestos para evitar la aglomeración de personas, bien por esta gente que también hay que decirlo, muchos de los que van a vender aquí sacan el recurso económico para llevar a su familias el sustento de la semana o mínimo de otro día, pues se solidarizaron y no acudieron a la venta, ayudando a trabajar unidos en esta prevención de la pandemia llamada Covid-19 o coronavirus, lo que no sucedió por ejemplo en Vicente Guerrero, ahí a los tianguistas les valió una hingada y se instalaron, lo mismo a las personas que gustan de ir los domingos también les valió un cacahuate y se vio la aglomeración de las personas, aquí nos queremos imaginar que la autoridad municipal a cargo de Orlando Herrera Aviña, o no les giró por escrito a instrucción, o se la pasaron por debajo del cierre del pantalón, lo extraño aquí también, es que en otros lugares ya se ha visto la intervención de la Guardia Nacional para que acaten las dispersiones oficiales de prevención de la salud, pero aquí no hemos sabido que hubieran hecho nada al respecto, se dice que a partir de este 23 de marzo las medias se endurecerán en todo el estado, hoy es día de tianguis en Villa Unión, Poanas, y veremos si la gente atiende la recomendación o también les vale una hingada, por lo pronto en este humilde espacio le recomendamos amigo lector, vamos acatando la disipación de las autoridades de salud, si puede, reitero, si puede quédese en casa, evitemos que esta pandemia llegue a nuestras familias, es por usted, es por su familia, es por la sociedad en general.

Hasta la próxima.