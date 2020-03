Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO, (OEM).- En la gente de Guadalupe Victoria hay una gran molestia por los operativos que realizaron los equipos de Seguridad Pública, esto, en la entrada oriente de la cabecera, donde se sabe detuvieron algunos vehículos extranjeros.

Sin duda alguna que la molestia es entendible y hasta cierto punto, aclaro, cierto punto, entendible, estamos en plena contingencia cuando muchísima gente andamos muy estresados y preocupados con el tema del coronavirus, y la Guardia Nacional y los Policías Estatales se pone hace retener para estresar más a la gente, no se vale, y para quienes decían que eran los policías municipales, déjeme le digo que no está dentro de sus facultades legales de los policías municipales hacer este tipo de acciones, cierto que estaban en el lugar, y esto se debe a que tanto los Estatales y la Guardia Nacional son para ellos superiores, y hay un acuerdo nacional de colaboración entre las diferentes corporaciones policiacas, pero también a petición de algunas persona que nos abordaron le comentamos, detuvieron vehículos a revisión que no traía ningún documento, no están registrados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, incluso algunas de las personas que andaban en esos automóviles no contaban al momento de la revisión con ningún papel que los acreditara como dueños de esa unidad móvil, vamos, hubo algunos que ya con los nervios se contradijeron en las respuestas, y fue motivo para que les detuvieron sus automóviles hasta que acreditaran, como debe de ser, con documentos en mano que eran de ellos, en ningún momento es decomiso de automóviles, el decomiso se hace por la Secretaría de Hacienda y ahí serían todos los “chocolatos” registrados o no en la Secretaría del Estado, y ese decomiso sería en todo el país, y déjeme le digo que estoy completamente de acuerdo con la gente molesta, ahorita no debieran de estar hingando con ese asunto, tiempo les sobra para meter al orden a todos los que les vale un cacahuate el registro, porque también debemos de reconocer que miles de ciudadanos hacen el esfuerzo económico para traer su camioneta o carro americano registrado, y muchos otros se burlan al no hacerlo, por eso dice mucha gente que está bien este operativo, todos parejos, ¿usted qué opina amigo lector?, por lo pronto si dejar muy claro, no es la Policía Municipal, no es el alcalde Agustín Sosa quien hace estos retenes, son autoridades del Estado y Federal.

Hasta la próxima.