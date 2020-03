Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, así dice un viejo y conocido refrán, ¿o no?.

En la presidencia municipal de Cuencamé, ya se fue el tesorero, dicen que renuncio, vamos a ponerle que es cierto, pero la mera verdad amigo lector, ¿usted cree que renuncio?, el Grillo no lo cree, pero también ve que ya está empezando a realizar varios movimientos la alcalde Luly Martínez, movimientos que no eran necesarios, eran y son urgentes, porque en esa administración hay muchos empleados que no han entendido que ya es otra la persona que está a cargo del changarro, continúan viendo como su jefe al ex alcalde Ismael Guerrero, sí es cierto que son de un mismo equipo político.

Pero ahora quien manda y debe de tener la certeza que son empleados leales es Luly, y hay muchos que incluso en donde tienen la oportunidad hablan mal de ella y su gobierno, vamos están en su contra, pero no se acuerdan que gracias ella están a un en la nómina, y esas son hingaderas, ojala y no sea nada más una llamarada de petate la que inicie la alcalde Luly Martínez, y que le de una buena cernida a la nómina, primero porque es urgente, la nómina está demasiado cargada, y si requiere de tener algo de dinero para poder atender las necesidades del pueblo, va ocupar bajarle a la inflada nómina municipal, y de paso que le quede gente leal, gente que deberás se pueda considerar de su equipo, porque cobrar gracias al trabajo que les ofrece para que le tiren por la espalda no se vale, ¿o no lo creen?.

Hasta la próxima.