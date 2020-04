Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –El día de ayer dijimos que fue una acción correcta la de los diputados locales David Ramos y Gerardo Villarreal, así como de la alcalde Luly Martínez, esto por intervenir de manera inmediata con el problema de los despidos de la maquiladora de ropa.

Hoy lo volvemos a decir, que bueno que intervinieron de manera inmediata, que mal que los trabajadores de la Secretaria de Trabajo y Previsión social que acudieron a ese municipio, acudieran pero a proteger a la empresa maquiladora, no la clase trabajadora, lo dijo para este matutino el legislador Local Gerardo Villarreal, tal pareciera que acudieron a ayudarles a ocultar las acciones ilegales, indebidas, como si fueran a limpiar lo que hicieron de manera sucia, porque cuando ya había despidos forzados con documentos firmados, cuando no tenían ni una gota de gel antibacterial y solo malos tratos por pedir garantías de seguridad y sanidad, fueron despedidos, pero llego el personal de dicha secretaría y todo fue color de rosa, los representantes del gobierno del Estado, que se supone fueron a ayudar a la clase trabajadora, salieron a decirles que si querían trabajar ahí estaba el trabajo, y el que estuviera inconforme que presentara su denuncia en Durango, vamos, le dieron una patada en la parte más carnosa a los trabajadores, los que son los representantes de los empleados de Durango, bonita representación tenemos, ¿o no es cierto?, cuando los trabajadores estaban contentos porque iban a tener un respaldo por el trato que les estaban dando en esa maquiladora, que no está por demás decirlo, lleva muchos años acumulando quejas por el trato y la manera nada clara de tratar a los trabajadores, ahora demostró nuevamente que de alguna forma el gobierno o la secretaria del Trabajo y Previsión Social los apoya, nuevamente pisotearon a los trabajadores y no pasó nada, el que quiera seguir trabajando que se presente y el que no que denuncie, ¿y la forma violatoria que hicieron para presionar al trabajador?, que la olviden y regresen, les dijeron, ojala los diputados y el alcalde continúen en la línea de apoyo a la clase trabajadora, no es justo lo que les hacen, no es justo el cómo los tratan, ¿o si es lo correcto?. Hasta la próxima.