Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Poanas, un grupo representativo de ciudadanos se muestran molestos porque dicen que la autoridad municipal no pone el ejemplo del aislamiento social, y deberían de ser los primeros en mostrar respeto, así dicen.

Han hecho circular algunos videos donde aseguran el alcalde Luis Valdez Valenciano, conocido en campaña como “Luis Angris”, continua organizando las fiestas de fin de semana, y en ocasiones ni de fin de semana, a media semana manda traer la banda y hace las reuniones con bebidas espirituosas y por supuesto invitados, lo que la misma autoridad ha estado prohibiendo en ese municipio, de ahí que dicen que debería Luis Valdez de predicar con el ejemplo, no se puede pedir aislamiento social y ser el primero en romper la instrucción, porque aunque sean autoridades también se pueden enfermar, y lo peor es que contaminarían a mucha gente por la relación que tienen con muchas familias y personas del municipio, hoy cualquier persona con un celular en la mano puede grabar y compartir las imágenes, y como dichas fiestas no son el lugares aislados, pues la gente se da cuenta y hoy están pidiendo que pongan el ejemplo del asilamiento, porque si lo que hacen es poner el ejemplo de cómo se rompen las instrucciones de la misma autoridad, no tendrán cara para poderle llamar la atención a quien siga su ejemplo, y creemos que tienen toda la razón ¿o no es cierto?.

Dice que la ciudadanía de ese municipio de Poanas, que algo le está pasando a Luis Valdez, y no es bueno, ya no ven a ese señor que era todo bondad, que a cada paso de daba ayudaba a la gente, y tienen toda la razón, ya no lo van a ver igual, ahora ya es alcalde, y no se pueden quejar, porque lo conocieron de fiesta casi siempre con la música de banda a media calle, con mucha bebida espirituosa, vamos, se empezó a ganar a la gente en los pueblos cuando les pagaba la fiesta y la borrachera en sus comunidades, así que ahora no lo quieran ver de otra forma, ¿Qué no está resultando lo que pensaron como administración municipal?, puede ser cierto, pero ya no se puede hacer nada más que esperar a que termine su administración que será en el mes de agosto del 2022, hoy pueden pedir que cambie su manera de ser, que no creo que les haga caso, pueden exigir que cumpla sus compromiso que hizo como candidato, y esos ya veremos si los cumple, pero esa imagen que está creando tanto el alcalde como su equipo, va a estar muy difícil que la puedan mejorar, pero estaremos al pendiente, por lo pronto están servidos con su comentario amigos del bonito municipio de Poanas. Hasta la próxima.