Grilla llanera

Después de unos días de reposo laboral, nuevamente estamos con ustedes amigos lectores, y sin duda que habrá mucho que comentar de toda la región llanera.

Este pasado nueve de mayo todos los ayuntamientos de la región no permitieron que se realizaran las tradicionales mañanitas a las madres, esto con el fin de evitar aglomeraciones y con ellos caer en desacato al decreto que emitirá el gobierno federal y estatal de cuidar la salud de los habitantes, pero el alcalde de Panuco de Coronado, Mauricio Gándara González, busco la manera de llegar a un acuerdo con los músicos, primero porque ya tienen muchos tiempos sin trabajar y eso significa que no hay dinero en sus hogares, y trabajando la noche del nueve de mayo hay la posibilidad de llevar algo de recursos, pero se les pidió que tuvieran todas las medidas necesarias, y si se veía que la familia se reunía, en ese momento ellos se tenían que retirar del lugar para no ser los causantes de que hubiera aglomeración, y también estuvieron de acuerdo en que los elementos de seguridad publica los estuvieran vigilando de manera constante para que las medidas se cumplieran, si es cierto que es una decisión muy riesgosa la del alcalde Mauricio Gándara, pero también necesaria y sensible al ver la difícil situación que viven los trabajadores de la música.

En Cuencamé se reunieron los músicos con las autoridades, no se les dio el permiso de trabajar, pero sin embargo les ofrecieron un apoyo alimentario a los músicos y un apoyo económico, no se nos dijo de cuanto, pero sabemos que los músicos cuencamenses siendo consientes quedaron si no contentos satisfechos, porque también ellos saben de la difícil situación que se vive con el Covid-19, es decir que con la propuesta de la alcalde Luly Martínez, mujer muy sensible a las necesidades de su gente, se unieron a cuidarse y a quedarse en casa, bien por ustedes amigos músicos de Cuencamé, es difícil lo que vivimos, pero unidos pronto saldremos de esta pesadilla llamada coronavirus, y levantaremos el vuelo como el ave fénix, saliendo de las cenizas de esta pandemia mundial.

Es lamentable ver cómo piensa muchísima gente en la zona rural sobre el Covid-19, este fin de semana recorrió el noble Grillo los municipios de Indé y Santa María de El Oro, en la zona norte de nuestro Estado, un gran porcentaje de personas no quieren usar cubre boca, califican como una mentira del gobierno la pandemia mundial, le dieron a quien esto escribe, que lo que sucede en Ignacio Allende del municipio de Guadalupe Victoria, es una mentira que los medios de comunicación nos préstamos a publicar, aun diciéndoles de donde era El Grillo, que conocemos perfectamente a las personas afectadas, aun así reiteran su postura, dejando en claro que lo más difícil de poder atender en esta etapa para cualquier gobierno, es luchar contra la irresponsabilidad y la ignorancia, ¿o no lo creen así?, Dios nos cuide. Hasta la próxima.