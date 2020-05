Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Hoy 12 de mayo, se suspendió oficialmente el festejo conocido como la Sierrita de Gamón en el municipio de Guadalupe Victoria, festejo al que se ha llegado a contabilizar un aproximado de 12 y hasta 15 mil personas, el Covid-19 es el culpable.

Este festejo que reúne a miles y miles de feligreses y devotos de la Virgen de Guadalupe, hoy se ve cancelada la fiesta, festejo que se viene realizando desde el año de 1809, la razón ya todos la sabemos, la pandemia que azota a todo el mundo, el coronavirus es el culpable de que no se pueda festejar a la virgen de Guadalupe como cada año, que también es cierto, no han dejado algunas personas de pasar, a pesar de que las autoridades han dicho que esta cancelado el festejo, que se prohíbe el paso, como buenos mexicanos se dan las habilidades para burlar a las autoridades, habrá gente hoy en la sierrita sin duda alguna, pero no la cantidad que cada año asiste, cuando el festejo cae en fin de semana, las autoridades de protección civil o la Cruz Roja, nos ha llegado a informar que se tiene un cálculo de entre 12 y 15 mil personas, de todas las edades, personas de edad muy avanzada, con muletas y casi inválidos, pero no dejan de asistir a saludar a la Virgen que se apareció en el conocido reliz, unos leñadores que en aquellos años trabajaban vieron a la Virgen plasmada en la enorme piedra o cerro, desde entonces acude la feligresía a venerar a la Virgen Guadalupana en este lugar, ahí llegan personas de todas parte del país, muchas personas que viajan de los Estados Unidos solo para acudir a la Sierrita, camiones y camiones con gente de todos lados, hoy no asistieron, se quedaron en casa gracias a esta pandemia.

Pero también tenemos el lado negativo de la cancelación de este festejo religioso, cientos de personas cada año hacen un buen negocio y con ello pueden tener un recurso económico para sus familias, algo similar a lo que pasa con el tema turístico, cientos de familias se van a quedar sin esa entrada económica que les llega a mediados del año, gente de Guadalupe Victoria, San Juan del Rio y Peñón Blanco por solo mencionar a los tres municipios que colindan con esta sierra, como en el balneario de la Concha de Peñón, se espera la semana santa por los miles de turistas, también esperan los días de fiesta en la sierrita, pues hoy no hay y eso significa que no tendrán recurso económico para las familias, y aquí no son grandes empresarios, son gente de campo que va y hace gorditas con leña en el comal, familias humildes que se ganan unos centavitos, estos son los conocidos daños colaterales del coronavirus, que ojala y ya termine pronto, sino van hacer más los muertos de hambre que del Covid-19, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.