Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Con el tema de la pandemia hemos podido ver a muchas personas solidarizarse con la causa de los que menos tienen, con los que en este momento pasan por momentos que nunca imaginaron vivir, bien por ellos.

Pero también hemos podido ver como mucha gente que es su obligación atender el problema y a su pueblo, nadan de a muertito, le hacen al cuento y como si no supieran que les están hablando y sobre todo, que es su obligación acudir en el apoyo de sus representados, el caso concreto de la diputada federal por Morena, a quien por cierto se escucha que la pudieran mandar de candidata a relegirla en el distrito 03, Maribel Aguilera Chairez, a esta regidora la verdad le ha valido un hingada todo el distrito que representa, hemos visto y merecen un fuerte aplauso a los diputados locales David Ramos Zepeda, Gerardo Villarreal y Esteban Villegas muy comprometidos con la causa de las familias de Ignacio Allende, ahí merecen también una mención especial los ganaderos organizados, ya que el presidente de la Asociación Ganadera Local Lucio Ayala González, les dono a los de Ignacio Allende 50 mil pesos en efectivo para que ayudaran a las familias, este señor sin foto ni publicaciones en los medios, vamos, Jaime Castellanos desde los Estados Unidos se puso junto con muchos otros paisanos con una muy buena cantidad de dólares, pero de la mencionada diputada federal de Morena Maribel Aguilera, recibieron los habitantes de Allende un escrito en las rede sociales diciendo que está muy preocupada por la salud de las familias, pero no se le vio nada aplaudible, y reitero, es su obligación, es quien los representa en la cámara federal de San Lázaro, ¿o no es cierto?.

Los otros diputados locales David Ramos y Gerardo Villarreal, el primero del PRD y el segundo del partido Verde, no han dejado de aportar a cada momento la ayuda que se ocupa, y no solo en Allende, los hemos visto en otros lados puestos con la causa, y eso se debed de reconocer, es cierto, es su responsabilidad, pero es cierto que también pudieron haber nadado de a muertito como la diputada de Morena Maribel Aguilera y nada hubiera pasado, pero ellos si le entraron como debe de ser; Todo indica que hay muchas posibilidades de que ya se pueda levantar la cuarentena oficial de Ignacio Allende, pasaron las tres semanas y a Dios gracias ya no han salido nuevos casos, parece que el brote está controlado, pero serán las autoridades sanitarias las que nos den la última palabra en el tema, por lo pronto vamos a seguir al pendiente con quienes si cumplen con su responsabilidad de ayudar al pueblo y quienes sigue nadando de a muertito, como la diputada de morena Maribel Aguilera, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.