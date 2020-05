Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Esta pandemia nos ha llevado a conocer mucho más la manera de actuar del ser humano, lo más lamentable es que nos ha llevado a conocer las entrañas de muchos mexicanos y no son nada buenas, al contrario.

Hace unos días, por sólo compartir en este espacio con ustedes dos casos, una familia de Guadalupe Victoria, se vio gravemente afectada porque se corrió el rumor que el Padre de esa familia, quién había llegado al Instituto Mexicano del Seguro Social por alguna enfermedad “X”, fue diagnosticado por algún ciudadano con la enfermedad del Coronavirus, eso bastó para que el resto de la ciudadanía, no todos es cierto y a Dios gracias, pero si un buen numero, hicieran escarnio de los integrantes de esta familia, les quitaron sus trabajos, los humillaban, los denigraban en la vía pública, hasta que por fin el IMSS les entregó un documento donde decía que el señor no era un caso de Covid-19, que era negativo, Pero dicha familia pasó por momentos muy difíciles no por la enfermedad del siglo, sino porque sus vecinos, sus paisanos de la misma comunidad, prácticamente acaban con ellos sin tener la más mínima consideración de lo que ellos estaban pasando.

Otro caso se vivió en el municipio de Cuencamé, donde una familia tuvo la pérdida de su señor padre en Ciudad Juárez, Chihuahua, ellos originarios de Cuencamé, después del sepelio de su familiar regresaron a su tierra, sí, la que conocemos como la tierra de los generales, para que también algunas personas las tratarán de una manera grosera, humillante y denigrante, porque también a alguien se le ocurrió decir que su señor padre había fallecido por la enfermedad del Covid-19, algo que hasta el momento, primero no se ha confirmado, y segundo, que no les corresponde a los ciudadanos diagnosticar a nadie, más que las autoridades competentes pueden hacer un diagnóstico de tal o cual persona, de ahí qué es el comentario, este virus a nivel mundial vino a darnos a conocer a quién es un ser humano de corazón, qué sirve a sus semejantes, pero también vino a descobijar lo peor que tenemos como seres humanos, increíblemente en México, en nuestro país estamos agrediendo, denigrando a los médicos y enfermeras cuando son los que están en Primera fila dando la pelea, y dando la pelea por todos, sin importar clases sociales ni colores de piel, al salir de esta pandemia habrá que aprender a vivir de una manera diferente.

Después de esta experiencia y tratar de sacar lo mejor que nos pueda dejar, porque no todo es malo, el conocer a nuestros vecinos y familiares también es una gran ventaja, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.