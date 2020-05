Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).-La gasolina causó mucha alegría en la ciudadanía cuando empezó a bajar de precio hace algunas semanas, muchos de los fieles seguidores del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, rápido dijeron que ya había cumplido su promesa de bajar de precio dicho combustible, algo que siendo honesto no fue así.

El costo de la gasolina en el mundo tendió a la baja por el precio de barril de petróleo a nivel mundial, y debido a la reforma energética en México al bajar el precio del petróleo bajo también la gasolina, reitero, muchos seguidores y fieles seguidores el señor presidente la república lo vitorearon, lo aplaudieron y lo felicitaron, lo que no sabemos porque ya no hemos escuchado nada es porque no se ha dicho que ya va nuevamente a la alza en Durango capital llegamos a surtir gasolina en un precio de 12 pesos con 20 centavos por litros, en este momento falta poco para que alcance nuevamente los 18, y en algunos lugares casi llega 19, pero ahora no hemos escuchado que nadie de esos seguidores diga nada del porque vuelve a subir, o si el presidente la República había cumplido La promesa de bajar el precio, porque incumple y ahora vuelve a subir, y no es un ataque a nadie no se calienten amigos, es solo una observación, y si hay acciones que aplaudirle al jefe del ejecutivo federal lo vamos hacer, porque lo bien hecho hay que reconocerlo, pero si nos falla en las muchas promesas que tiene con el pueblo de México también debemos de decirlo ¿o no?.

Hace unos días platicaba este humilde servidor con un joven que está haciendo su servicio Como doctor en el hospital 450 de la ciudad de Durango, y me decía que recibían una beca del Gobierno federal todos los jóvenes médicos que están ahí, ahorita en este proceso de alto riesgo por el Covid-19, donde también me decía que lamentablemente no tienen un apoyo de protección personal, si traen mascarillas o algún otro equipo de protección ellos lo tienen que comprar porque como no son médicos de base, ni el gobierno ni la universidad les otorga lo necesario, pero este Grillo inmediatamente pensó que la beca que les da el Gobierno Federal los ayuda mucho, y la verdad le dio coraje a quien escribe saber de cuánto es la beca que reciben los médicos que están arriesgando su vida en este momento en ese lugar llamado hospital 450, es una beca de 900, pero para otro sector de la población que no hace nada la beca es de tres mil 600 pesos, la verdad son hingaderas, ¿o no?. Hasta la próxima.