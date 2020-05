Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Lo que sucedió en la comunidad de Ignacio Allende del municipio de Guadalupe Victoria el lunes por la tarde noche, es algo difícil de entender, tanto para quien lo hizo como para quienes no participaron, ¿o no lo cree usted?.

En lo que podemos coincidir todos es que no era el momento, el festejo no era necesario, les urgía a los paisanos de Allende sacar en gritos y tener algo de alegría por todo lo que traían atorado en el alma con todo lo que han viviendo, sí es cierto, no es el momento, había que esperar más tiempo, porque el virus no está dominado ni exterminado, siguen ente nosotros, allí en Allende aún hay personas que están luchando contra el Covid-19 en su cuerpo, tienen personas hospitalizadas que no se sabe que va a pasar con ellos, vamos, el tema es difícil de entender, y creo humildemente que debemos de comprender un poco más lo que toda esa gente carga de estrés en sus hogares, en su pueblo, están como una olla exprés que con cualquier movimiento estalla, y no, no estoy defendiendo o diciendo que esté de acuerdo con lo que se hizo, no era el momento, si era necesario para ellos, les ganaron las ganas de salir, son humanos y tienen debilidades, ojala no pase nada con esa salida que dieron a las calles en esa forma, y que todos, porque todos comentemos errores, lo entendamos y sigamos ayudado a quien lo necesite, ¿la participación de la doctora y las autoridades locales?, no, no estuvo bien, pero también este noble Grillo les reconoce el valor para disculparse y reconocer que no estuvo bien lo que de una forma u otra apoyaron, si bien es cierto no organizaron ellos, si participaron y hoy ven que no fue lo correcto, que la idea era que solo los jóvenes de las motos hicieron un recorrido con la música del buen amigo Jaime Castellanos y el corrido de Allende, y se salió de control, la misma gente que los vio pasar por su gusto y deseo personal salió a participar y se hizo más grande el desfile, emotivo, gente llorando de emoción, pero hoy reconocen y estamos de acuerdo, no fue lo correcto, esperemos que esto pase probo y con gusto nos uniremos al festejo, y no solo en Allende, en muchas partes están esperando luz verde para hacer lo mismo, con música y bebidas espirituosas, ¿o no es cierto?, Animo, esto es parte de lo que nos hace vivir esa maldita pandemia que azota al mundo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.