ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Llegan informes que en el registro Público de la Propiedad de Guadalupe Victoria, la titular, la licenciada Lupita de la Hoya, siempre atiende a la gente con amabilidad y busca en la media de las posibilidades resolver sus problemáticas del ciudadano; bien licenciada, siga así que el pueblo se lo reconocerá.

Después de la columna de la Grilla Llanera que se publicó el día de ayer en este matutino, muchos mensajes en privado le llegaron a este noble pero sobre todo inofensivo insecto, unos a favor y unos en contra, pero en pocas líneas le resumo lo que intentamos decir ayer para los que no entendieron, lo que se hizo con el desfile no fue lo correcto, fue un error sin duda alguna, pero como seres humanos tenemos derecho a equivocarnos y a empezar de nuevo, la gente, las familias de Allende han sufrido mucho, ya no les echemos más tierra encima, su grave error ya paso, vamos a seguir firmes como paisanos de la región de los llanos, Animo, si se puede salir de esta pandemia si nos unimos ayudando al caído, y no tratando de que caiga más, ¿o no lo creen?, punto y no volvemos a tocar el tema.

En el municipio de Panuco de Coronado ya se tiene un caso detectado del Covid-19, muchísima gente insiste en saber nombre, edad y de que familia es, nuevamente les decimos, no se puede decir ni se debe, primero porque la ley de protección de datos personales los protege, y segunda porque si ya tienen un problema grave, no les vamos a ayudar en nada con el morbo y la mala vibra, Dios con ellos y que pronto salgan de este problema de salud con bien, ¿Qué las autoridades les falta hacer más presión en la ciudadanía para que la gente se quede en su casa?, amigos, con todo respeto no somos niños chiquitos para que nos tengan un policía en la puerta, este problema de la movilidad no es solo de Madero o Panuco, en todos los municipios del Estado es la misma hingadera, la gente no quiere estar encerrada, y lo peor, mucha gente no creen en la existencia del Virus, vamos, casi andan en la calle retando a que se les contagie, y contra esa mentalidad no hay autoridad que pueda hacer nada, y si no lo creen, vean como cientos de personas en el sur de país han golpeado a las fuerzas públicas por tratar de que no hagan eventos masivos, fiestas, como personas debemos de ser conscientes y salir los que tengamos que hacerlo a trabajar, por necesidad, con los cuidadnos necesarios, los que salen por gusto o por andar de cotorreo, ni con toda la autoridad detrás de ellos lo van hacer quedarse en casa, ¿o no es cierto?, amigo lector, cuídese usted, cuide a su familia y a seguir las recomendaciones. Hasta la próxima.