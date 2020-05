Grilla llanera

Para muchos políticos la visita del diputado federal y líder de la confederación nacional campesina en el país, Ismael Hernández Déras, fue una Clara señal, e incluso alguien llegó a decir “habemus” candidato.

Recordemos que fue la semana pasada en que el gobernador del estado José Aispuro Torres, acudió al municipio de Pánuco de Coronado y Guadalupe Victoria en la entrega de suplemento alimenticio para el ganado 2020, para muchos fue una sorpresa que en estas dos entregas, en estos dos importantes municipios, uno de ellos por cierto cabecera del Distrito Federal 03, estuviera acompañado el mandatario Estatal por el ex gobernador de Durango, ex senador de la república, ex diputado local, ex presidente municipal de Durango y actual diputado federal, y actual dirigente de la C.N.C. en el país, de ahí que muchos que le saben al tema de la política señalaron que esto era una Clara indicación de por donde se iba a venir la candidatura a diputado federal por el distrito 03 con cabecera en este municipio llanero, todo parece indicar que sí llega a ser Ismael Hernández Déras el candidato diputado federal, no pudiera tener un gallo o polla fuerte que le ganará, es decir con esto asegurarían uno de los distritos federales para el año del frente, y si bien es cierto qué Ismael en su paso por la política ha dejado enemistades, ha dejado gente inconforme, también es cierto que no ha dejado de ser una máquina de hacer votos, y que no ha dejado de estar en el pandero político hoy a nivel Federal, pero que sin duda alguna con toda la tranquilidad pudiera venir a buscar el voto campesino para continuar en el Congreso de la Unión, reiteró la visita Hernández Déras a estos dos importantes municipios para muchos políticos ha sido una señal inequívoca de que hay acuerdo para qué este distrito quedé muy seguro para el PRI, para el PAN o PRD, o para otros, menos para Morena, ¿o no lo cree usted así amigo lector?.

También hay quien dice que en el distrito federal 03 no tendrían por qué preocuparse por Morena en las próximas elecciones, sus representados han quedado tan mal con el pueblo que no tuvieran siquiera vergüenza de pedir el voto nuevamente, pero déjeme le digo algo, no tienen vergüenza, y si tienen poder y mucho dinero, desde la presidencia de la república se va a mover dinero a montones para tratar de meter a los diputados que Morena proponga, aunque su actual diputada federal Maribel Aguilera sea la burla de la sociedad, los de Morena van a fingir demencia, y colgados de los programas federales van a buscar meter a su gente en las urnas, de ahí que en ningún distrito se pueden descuidar, porque poderoso caballero es don dinero, y si viene de la presidencia de la republica con mayor razón, ¿o no?. Que tengan una excelente semana amigos lectores, Hasta la próxima.