Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La relajación de la ciudadanía en el tema de los cuidados por el Covid-19 en muchos municipios, pueden llevar a que los casos se incrementen de una manera grave, peligrosa, pero también es cierto lo que dice Mauricio Gándara, no se puede tener un policía para casa ciudadano.

En el municipio de Pánuco de Coronado estamos a punto, o ya lo tenemos, un caso como en Guadalupe Victoria, donde en la localidad de Ignacio Allende reporto 19 personas contagiadas de una sola familia, una localidad con aproximadamente según información del presidente de la junta local, con dos mil 500 habitantes, pues en Pánuco de Coronado ya hay seis personas positivas de Covid-19 en una población llamada Adolfo López Mateos con 450 habitantes cuando mucho, se tienen registradas 280 familias, y si ya tienen seis positivos, créame que el problema ya se está poniendo difícil, afortunadamente la autoridad municipal decidió cerrar por completo el lugar, no sale nadie ni tampoco entra, a no ser que lleven alimento o que acudan los proveedores a surtir las tienditas, pero incluso si alguien ocupa gasolina o diésel, medicamento o artículos que no estén en la localidad, la misma autoridad o los voluntarios se los compran y se los acercan, pero nadie sale, y esta es una acción correcta, porque no quisiéramos imaginarnos un brote de este tipo en Francisco I Madero, donde la gente no ha entendido ni en lo más mínimo lo que significa cuidarse y quedarse en casa, este sábado y domingo pasados, este noble Grillo paso por el lugar, y en varias partes vimos a la gente conviviendo en bolitas con sus respectivas bebidas espirituosas, problema grave, delicado,, ¿o no lo creen así?

En Guadalupe Victoria, también la sociedad empezó hacer a un lado las medias de sanidad y seguridad, el pasado sábado mucha raza salió de fiesta o de rol, como dicen los chavos, hay ley seca si es cierto, pero no sabemos de dónde saco la gente bebidas, había borracheras, el centro de la ciudad, donde está la zona comercial, al parecer el tema del Coronavirus ya es historia, ya la gente anda muy relajada, sin cubre boca y visitando todo tipo de comercios, como si la pesadilla hubiera terminado, pero no es así, el problema está latente y la verdad ante ese comportamiento de la ciudadanía, poco pueden hacer las autoridades, aquí es cosa de criterio propio, pero al no tenerlo o aplicarlo, solo pedirle a Dios que nos cuide, ¿o no lo cree usted así?. Hasta la próxima.