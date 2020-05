Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Lo que sucedió en el municipio de Nombre de Dios la tarde del pasado domingo, logro que de 100 personas que hicieron un comentario, 95 aplaudieran y estuvieran a favor de los policías, algo pocas veces visto, siempre son los malvados y prepotentes, hoy la gran mayoría los apoyo por lo que hicieron.

Resulta que en el área de la arboleda de ese bonito municipio, Pueblo Mágico por cierto, estaban unas personas ingiriendo bebidas embriagantes, en el capacete de un carro compacto tenían las botellas y la bebida muy tranquilamente, llegaron los elementos policiacos a cumplir con su deber, primero, ingerir bebidas embriagantes en la vía pública es una violación al baldo de policía y gobierno, dos y la más importante, hay una instrucción Estatal y municipal de cuarentena por salud, no se permite andar en la calle en acciones no esenciales, tercero, están prohibidas las reuniones de varias personas para evitar una posible propagación del virus Covid-19, con todo esto los agentes intentaron hacer su trabajo y se hizo el desorden, salieron las mujeres a defender a sus niños, que no eran niños ya eran personas grandes que irresponsablemente estaban violando todo lo que anteriormente le mencionamos, se hizo la gresca y la policía utilizo la fuerza para detener a los infractores y llevarlos detenidos, los mismos familiares difundieron los videos para señalar abuso de autoridad, y les salió el tiro por la culata, la gente ha estado defendiendo y hasta felicitando a los policías por hacer que la gente en Nombre de Dios respete la instrucción para cuidar la salud, es más, de otros municipios han mandado mensajes pidiendo que todas las policías de todos los municipios hagan lo mismo, si la gente no entiende por la buena con palabras de que se queden en casa, que usen la fuerza y a coscorrones los metan a las casas, se trata de evitar más contagios, de que este virus pueda ser controlado, y quienes piensan que si pistean, que si andan con el alcohol en la sangre no les da el Covid-19, están equivocados, porque si no les da por ser asintomáticos, sí pueden ellos contagiar a otras personas y hasta causarles la muerte, de ahí que la mayoría de la ciudadanía que ha visto la acción de los policías de Nombre de Dios, los felicita, y les pide, les exige que continúan en esa misma línea de ser duros con quien se quiere burlar de la ley y las instrucciones de cuidado de la salud, nunca pensé que fuera escribir algo así de los policías, pero ya ve, la gente lo pide y aquí los atendemos, bien jóvenes de seguridad pública de Nombre de Dios, y no bajen la guardia y con eso podemos evitar problemas mayores en la población en general. Hasta la próxima.