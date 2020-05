Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Muchas personas, muchísimas personas han preguntado de manera insistente que, si ya los primeros de junio próximo pueden hacer su vida de manera normal, y la respuesta es muy clara no dicha por el Grillo, la vida normal a la que estábamos acostumbrados, no volverá, desde la pandemia del Covid-19 en adelante, ya no será la misma “normalidad”.

Preguntan insistentemente que si en sus discursos el gobernador del Estado, José Aispuro Torres, no dice cuando regresamos a la vida normal, primero y reitero, la vida ya no va a ser igual, y el gobernador en cada discurso nuevamente ha señalado que “en Durango no estamos en condiciones de regresar del todo a la normalidad los primeros días de junio”. Ahorita estamos viviendo las consecuencias de no atender el llamado de “Quédate en Casa”, muchos de los casos que se presentan como nuevos confirmados, vienen de los festejos del día 10 y 15 de mayo, Pitágoras no miente, con tiempo se nos dijo que si no atendíamos las medias en esos días, la curva ascendente la veríamos del 25 de mayo en adelante, y aquí la vemos cómo va creciendo y mucho, en los municipios que no tenían casos positivos van saliendo y de manera muy agresiva, en Canatlán salieron dos positivos y al otro día informan de la muerte de uno de ellos, Poanas hasta el momento de escribir esta columnilla ya tenía siete confirmados, Panuco de Coronado con seis, y así le puedo seguir mencionado muchos más, pero si no atendemos las medias en este momento no habrá festejos del 12 de diciembre, tal y como ya se canceló la feria de Antonio Amaro y de Vicente Guerrero para el 13 de junio, muchos más festejos se irán cancelando por lo mismo, el gobernador declaro hace días en la laguna que veía complicado que se pudieran llegar a tener festejos en el mes de septiembre por la misma pandemia, así que amigo que está preguntando con mucha insistencia cuando regresamos a la vida normal, probablemente nunca, porque ahora se le dice Nueva normalidad, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.