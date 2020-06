Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). - La pandemia del coronavirus nos vino a cambiar la vida completamente a todos, pueblos, municipios y ciudades grandes, ¿o no es cierto?.

El gobernador del estado José Aispuro Torres, anunció la cancelación de la feria Nacional Durango 2020, con lo cual sin duda alguna habrá un golpe muy fuerte, o más bien dicho, Un golpe más a la economía en el tema turístico, puesto que la semana santa ya fue una afectación, y hoy la cancelación de la feria donde los hoteles, restaurantes, bares y temas de corte turístico se verían beneficiados, hoy tendrán nuevamente una pérdida muy grande.

Pero no sólo que es la feria nacional Durango 2020, en el municipio de Vicente Guerrero se tiene también como tradición una de las mejores ferias a nivel regional y estatal, pues ya el presidente municipal Orlando Herrera Aviña, apoyado por el Cabildo, anunciaron la cancelación del festejo del 13 de junio en ese municipio, también será un golpe fuerte para la gente que se dedica, o que esa fecha la ve como una posible entrada económica para su negocio y sus familias, hoy no habrá nada, Lo mismo para cientos de personas que trabajan en la música y que varios días trabajan en Vicente Guerrero, ya se les dijo que me contraten grupos ni bandas, Por qué serán cancelados e incluso multados a quienes lo hagan, también en la comunidad de Antonio Amaro del municipio de Guadalupe Victoria, se tiene una de las fiestas populares grandes, también para el 13 de junio día de San Antonio, Pues también ha sido cancelada, Pero eso no es nada amigo lector, ya se habla de que se pueden Cancelar las siguientes fiestas hasta el mes de agosto e incluso pudiera llegar en pensarse que no se permitirán reuniones masivas en lo que resta del año 2020, músicos, vendedores de ferias, de artesanías y cientos de familias que viven de andar en estos festejos populares van a tener pérdidas enormes, Así que en este momento amigo lector la pandemia no ha pasado, está en su momento más crítico y los daños colaterales que va a dejar aún no se tiene ni idea de qué tamaño van hacer, Pero de cualquier manera necesitamos cuidarnos para evitar contagios y caer en un sistema de salud que poco a poco se está viendo rebasado, y que ojalá y no llegué a pasar, pero al tener un servicio de salud colapsado, vamos a ver a muchas personas conocidas qué van a perder la vida, o a quinees nos pudiera llegar la hora por este mal conocido como Covid-19, lamentablemente es lo que nos toca vivir ahora amigo lector. Hasta la próxima.