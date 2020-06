Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Si nos ponemos a ver de manera objetiva el tema del primer contagio de Covid-19 en el municipio de Peñón Blanco, tendremos que recocer que oficialmente el caso pertenece a Peñón, pero la verdad es que debería de ser de Guadalupe Victoria.

Antes de que quieran linchar a este noble e inofensivo insecto por lo que acaba de leer líneas arriba, permítame le expongo mis motivos para pensar lo anterior, y es muy sencillo, muchas comunidades, cientos de familias de muchas comunidades bajan a todo, así como se lo escribo, a todo a Guadalupe Victoria, su vida comercial, bancaria y hasta de distracción la vienen a realizar en Guadalupe Victoria, la gente del poblado de Luis Moya de donde pertenece la primer persona detectada como caso oficialmente Covid, pocas veces, rara vez va a su cabecera a realizar algún trámite o compra, todo lo hacen en Victoria, vamos, las comunidades de Cuauhtémoc, Pedro Veles, Rayón, El Alamillo y muchas más pertenecientes al municipio de Cuencamé, hacen toda su vida comercial en Guadalupe Victoria, de salir casos como el de Moya, serán calificado y puestos como del municipio al que pertenecen, pero la realidad, la verdad es que ellos tienen su desarrollo, ellos se desenvuelven en Victoria, por eso este Grillo comento lo anterior, y sí, no me quieran linchar, sí pertenece el caso a Peñón Blanco, pero ya lo dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿o no es cierto?.

En el municipio de Cuencamé sus pobladores dicen que no llega el contagio del Coronavirus porque el Señor de Mapimí los protege, y no lo dudo nada es una imagen muy milagrosa, pero de todos modos no la frieguen no le dejen todo al Señor de Mapimí, pongan algo de su parte cuidándose lo más posible. Pero no crea usted que en Guadalupe Victoria estamos muy bien, aquí también se dice que no es cierto de la enfermedad, que es una mentira mundial, pero si llegara a ser cierto la Virgen de Guadalupe nos protege, también déjeme decirles que en México donde está la basílica la Virgencita los cuida, y hay miles de infectados, con cientos de muertos, o sea que la Virgen anda muy ocupada ahorita, así que si pueden no salgan de casa, y si tiene que salir como muchos que tenemos que trabajar, hágalo con las medidas correspondientes, no le deje todo su cuidado al Santo de su devoción por favor, no sea cargado y cuídese usted mismo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.