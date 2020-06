Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este próximo sábado, o sea mañana, si no hay cambios de agenda, estará el gobernador Aispuro Torres en los municipios de Súchil, Vicente Guerrero, Poanas y Nombre de Dios, reitero, si no hay cambios de agenda.

Que también hay que decirlo, no son eventos donde se invite a la ciudadanía en general, e incluso donde de las escuelas llevaban a cientos de niños para vestir el evento, en este momento no hay convocatorias donde la gente este reunida como se acostumbrara todavía hace unos meses, los nuevos tiempos marcan diferencia, y en la Secretaria de Desarrollo rural del Estado lo están haciendo, cuidando todas las formas de sana distancia y sanidad, así que vamos a esperar este sábado para ver dónde y cómo se dan las visitas del jefe del ejecutivo a esta importante zona del Estado.

Este jueves en la cabecera del municipio de Poanas, en Villa Unión, llevaron al panteón a sepultar a un buen hombre, a quien este noble insecto tuvo la oportunidad de conocer, de platicar varias veces con él, y de entrevistarlo, pero también de haber disfrutado de su música, fue el creador y dueño de la legendaria banda sinaloense de Villa Unión, toda una escuela de la música, sus hijos y muchas personas más salieron de esa banda como excelentes músicos, hoy hay bandas de músicos de calidad excelente que fueron sus alumnos, Sirarturo Rueda Terrones, perdió la batalla contra quien algún día todos perderemos dicha batalla, contra la muerte, una abrazo fraterno a Villa Unión, a su familia y miles de amigos que seguramente lo extrañaran, porque el solo hecho de ponerse a platicar era un deleite, Descanse en Paz don Sirarturo Rueda.

Este pasado miércoles la alcaldesa de Cuencamé, la priista Luly Martínez, entrego una obra de pavimentación en la comunidad de Velardeña, obra con un monto de más de 11 millones de pesos, una obra de un tamaño que no se le ha visto a ningún otro alcalde, y menos como los tienen ahorcados económicamente, que también estos recortes le pegan a Cuencamé, no se escapan, pero de alguna forma le hace la presienta porque no deja de sorprender con acciones muy bien plantadas y de mucha lana, hace unos días le comentábamos de las más de 60 toneladas de alimentos que llevo a las familias, con recursos propios de su tesorería, ampliaciones de red de electricidad en el sur de Cuencamé, y ahora en el norte entrega una obra de más de 11 millones de pesos, excelente alcalde Luly Martínez, no le afloje a la gestión y a la lucha por los que menos tienen, algún día esa gente se lo va a reconocer, y si es en las urnas mejor, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.