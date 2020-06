Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Honor a quien honor merece, y en esta ocasión es el presidente municipal de Pánuco de Coronado Mauricio Gándara González, porque como dicen en el rancho, se fajó bonito frente al gobernador Rosas Aispuro para no permitir que los de SECOPE se salieran con la suya, bien hecho presidente, felicidades.

Lo anterior se lo comentó porque este pasado jueves el gobernador del Estado realizó una gira de trabajo por el municipio de Pánuco de Coronado, en esa gira llegaron al auditorio que se encuentra en las canchas deportivas de la cabecera de Francisco I. Madero, Ahí personal de la secretaría de obras públicas del gobierno del estado, estando presente el secretario Arturo Salazar Moncayo, le rindieron un informe al gobernador sobre lo que había costado la obra, así como de las cosas que dicha obra tenía contemplada en la construcción, señalaron que aproximadamente hacia un año que había sido entregada al municipio y que estaba lista para utilizarse, Por supuesto que el gobernador se vio contento al ver que se entregaba una obra en los planos de excelente calidad para la comunidad deportiva, pero el presidente municipal Mauricio Gándara, Con mucho respeto le aclaró al gobernador delante del secretario qué es ahora el municipio no la había recibido y que no la iba a recibir, porque tenía muchos detalles e incluso le faltaban muchas cosas para que estuviera terminada, cuando ya habían informado que contaba con energía eléctrica, el alcalde les dijo que efectivamente en ese momento había luz, pero porque ellos habían logrado conectarla de algún otro lado, porque la obra la dejaron los de SECOPE y hasta el cableado se robaron, vamos, se fajó bonito y sin faltar al respeto le dijo que esa obra él no lo había recibido y no la iba a recibir porque no estaba terminada cómo lo marcó un proyecto, Por supuesto que esto molesto notablemente al gobernador al ver que su gente de Obras Públicas le Estaba tratando de vender una obra que estaba incompleta, se veían los de SECOPE que les colgaba la cara al ver al gobernador molestó, Y también hay que decirlo, muy bien por el gobernador porque demostró que no está de acuerdo en que se hagan este tipo de obras de mala calidad, pero también queda demostrado que en la secretaría de obras públicas del gobierno del estado algo anda mal, porque en muchos de los casos no cumplen lo que el Gobernador manda, y en otros como es el caso del Auditorio de Francisco I. Madero, querían entregar incompleto el trabajo asegurándole al mandatario que ya estaba terminado, afortunadamente el alcalde se fajó y no lo permitió, felicidades Mauricio porque con eso demuestra que no permite que a su gente de Pánuco de Coronado le den atole con el dedo, ¿o no es cierto?, y bien por el gobernador que demostró que no avala este tipo de operaciones mal hechas de la SECOPE. Hasta la próxima