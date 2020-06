Grilla llanera

Hoy debería de estar la gente de Vicente Guerrero, de Antonio Amaro en Guadalupe Victoria y varias localidades más, metidas con cuerpo y alma a los festejos patronales de sus lugares de origen, esta pandemia llamada Covid-19 nos vino a cambiar todo, hasta el modito de bailar, ¿o no es cierto?.

A quienes no se les ha quitado el modito de bailar son a las autoridades del municipio del Mezcal y el Mestizaje, del pueblo Mágico, de Nombre de Dios, la semana que está concluyendo acudió el mandatario Estatal a llevar apoyos para los ganaderos, el suplemento alimenticio 2020, con todas las medias de sanidad y seguridad se hizo la entrega, cuidado la sana distancia y evitando las aglomeraciones, termino la entrega y el gobernador se retiró a continuar con su agenda de trabajo en la ciudad de Durango, y como para los del municipio dicen todo salió bien, las autoridades locales encabezadas por el alcalde Daniel Sifuentes, se fueron a festejar con músicos en vivo y toda la cosa, dicen los que lograron ver algo que ahí se perdió la sana distancia, se les olvido aplicar las recomendaciones y cuidados que tanto mencionan en la vía pública, donde por cierto es muy triste ver que la gente quiere llegar de pasada y busca consumir algo de comida, en la entrada los corren y de mal modo, ni siquiera con algo de educación, como que no les han dicho que en esta pandemia los temas de alimentación humana son “elementales”, están dentro de los servicios que se deben de atender, cierto que todo lo que tiene que ver con paseos turísticos están cerrados, y es lo correcto, pero si hay personas vendiendo comida porque es algo elemental, pues en la entrada, en los filtros que tienen dicen que son orden del presidente Daniel Sifuentes que no dejen entrar a nadie, sea quien sea y de donde vengan, y eso está mal señores, bien por el cuidado de la salud de sus habitantes, pero no se puede evitar el paso a personas que buscan “comida”, les falta machismo criterio y es lamentable que en un pueblo Mágico y turístico no tengan la capacitación necesaria para entender y atender a las personas que pasan por ese bonito lugar, ¿o no es cierto?, las fiestas del alcalde y su equipo de trabajo pues ya es cosa muy de ellos, si no ponen el ejemplo no pueden pues andar golpeando gente en la calle porque se reúnen o hacen pachanga, se pregona con el ejemplo, ¿o no lo creen así?, Hasta la próxima.