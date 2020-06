Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este miércoles 17 de junio el gobernador del Estado visito el municipio de Peñón Blanco, fue a entregar los apoyos que ha venido llevando a todos los municipios de la entidad, el suplemento alimenticio para el ganado.

En dicha visita escuchamos varios mensajes buenos de los funcionarios, David Ramos Zepeda en su calidad de diputado local, hablo del tema del frijol pinto Saltillo que se está entregando a los campesinos que lo solicitaron, dijo ya lo están entregando, y no como lo pretendía hacer el gobierno federal, entregar frijol negro, está siendo pinto Saltillo que es el que se siembra en su gran mayoría en el Estado, el 95 por ciento de las tierras laborables son de pinto y tan solo un cinco por ciento de negros, según lo informó el secretario de SAGDR en su momento, y ese dato que proporciono el diputado perredista arranco el aplauso de la gente, bueno los dos o tres que estaban a los lados, los asistentes desde sus vehículos accionaron el claxon de sus camionetas, y el otro diputado que también estuvo presente y que hablo fuerte, es Paco Ibarra, este es de la fracción priista, Paco fue más fuerte en su comentario, al señalar que la gente del campo tenia hambre y que los programas del gobierno federal habían sido detenidos, los programas que año con año de alguna manera ayudaban a los ganaderos, como lo era concurrencia, ya habían sido cancelados, así como el del seguro agrícola catastrófico y otros más, dijo que la ciudadanía en los municipios no sabía de frases retoricas, “Tiene hambre y ocupa que se les atienda, desgraciadamente solo hay palabras y más palabras del gobierno federal, pero las acciones que deben de llegar al bolsillo de los campesinos no llegan, y eso tiene aún más fregado el campo de Durango”, este mensaje con algunos otros comentarios más, también arranco la reacción de quien lo escuchaba, porque aunque otros funcionarios por cortesías políticas dicen que no pierden la fe en el presidente de la república, Paco Ibarra si se fue al fondo señalando que eran puros discursos y no había nada beneficios para el campo, hoy se está entregando apoyo a los ganaderos y se debe de decir fuerte claro, es con recursos económicos del Estado, no hay ningún apoyo de la federación, solo discursos y frases que no le ayudan en el bolsillo al campesino, y lamentablemente vemos que en lo dicho por Paco Ibarra hay mucha razón, no se han visto los apoyos a la gente del campo, solo el rásquese con sus propias uñas, nada más que ya no tiene uñas el campesino, se las comió por los nervios y por ver que cada día está más fregado, por no decir que está más….. bueno usted sabe que quisimos decir amigo lector, ¿o no es cierto?, por lo pronto ya se le apoyó a Peñón Blanco con el maíz molido para el ganado, ojalá regrese pronto el mandatario con más obras y acciones en favor de los peñonenses. Hasta la próxima.