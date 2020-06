Grilla llanera

Preguntan que donde está el riesgo más alto de contagios del Covid-19, sencillo, donde menos riesgo tienen es en su casa, ahorita en la calle cualquier punto puede ser de alto riesgo, y todos estamos en el mismo riesgo mientras andemos en la calle por necesidad, o por gusto como lo hacen muchos desgraciadamente.

Del municipio de Peñón Blanco, y atendiendo las muchas llamadas y mensajes al noble e inofensivo Grillo, les diré que es muy cierto que el alcalde Naúm Amaya López, busca e intenta cumplir con los compromisos que tiene con la sociedad que lo llevo a ser alcalde por segunda vez, pero también es cierto, y esto lo ve el ciudadano a diario y así lo comenta, ahora no le toco desgraciadamente una temporada donde pueda hacer un trabajo con excelencia, primero porque hay una crisis en el país mucho más marcada que cuando él fue presidente la primera vez, ahora le toca estar con un presidente de la republica que ha cerrado todos los apoyos para que los municipios puedan trabajar un poco más en favor de su gente, recortes presupuestales a cada momento, ya esperan el mes casi temblando para escuchar la noticia que otra vez les recortaron presupuesto, pero lo que la gente de Peñón ve mucho más grave, es que ahora los mismos regidores del PRI, que se supone son del equipo del alcalde, son los primeros en no dejarlo trabajar, Luis Antonio Reyes Puga es uno de los que ve la gente como un mal agradecido con su propio partido, porque no hace nada por ayudar pero si le entorpece las acciones al alcalde, claro que Naúm Amaya lo niega, cuando menos a este Grillo le asegura que si lo apoyan sus regidores, y no hay manera de hacerlo que diga la verdad, pero la gente que le sabe al tema político en este municipio ve que no es así, se dan cuenta de cómo se las gastan y que ese equipo de priistas en lugar de hacer equipo con el alcalde se les ve haciendo equipo con los otros regidores para ponerle trabas al alcalde, no sabemos porque específicamente pero mencionan mucho a Luis Antonio Reyes, mejor conocido como Luisito, de quien se esperaba que fuera un aliado del alcalde y todo indica que no es así, que busca reflectores personales aun que con eso golpetee la imagen del partido que le ha dado tanto, se le olvida –dicen- que el cargo de regidor solo dura tres años, y ya lleva uno, los otros dos se pasan volando y volverá a ser el mismo ciudadano que pise las calles como todos, es decir que dejara de caminar en nubes de algodón o sobre un ladrillo al que se subió con tan chiquito cargo, y créame amigo lector que esto lo ven y lo menciona muy seguido priistas de Peñón Blanco, a quienes por cierto con este comentario los atendemos con mucho gusto; gracias por su confianza y nos leemos en la próxima.