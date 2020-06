Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este lunes cometamos en esta columnilla la problemática que se vive con algunos regidores del PRI en el municipio de Peñón Blanco, y de inmediato nos hablaron priistas del municipio de Poanas, pero ellos para quejarse de la dirigencia a distancia que tienen en su municipalidad, y como dice el dicho, amores de lejos, felices los cuatro, ¿o no es cierto?

Señalan los priistas del municipio chilero, que desde que se realizó el nombramiento del nuevo presidente del comité municipal priista, Ernesto Saracho Marrufo, es como si hubieran cerrado la institución que algún día fue la primera fuerza en el municipio, el actual dirigente vive en la ciudad de Durango, tiene años que se fue de Poanas a radicar en la capital por cuestiones de trabajo, y de repente alguien lo nombro dirigente municipal priista, sin consultar ni preguntar la opinión de los priistas, porque aun que el PRI de Poanas esté pasando uno de sus peores momentos de la historia, aún quedan gentes fieles que llevan tatuados los colores de su partido en el pecho, dolidos si es cierto, porque les quitan y ponen dirigentes sin saber que opinan los de abajo, los militantes que una y otra vez han sido ninguneados a su antojo, hoy dicen que no tienen partido, o es un partido a la distancia, porque el dirigente Ernesto Saracho, vive en la capital, si estando en Poanas no atienden su responsabilidad, menos lo van hacer no estando ahí, y claro, al no haber dirigencia no hay cabeza, si no hay cabeza todo anda valiendo una hingada, pero claro alguien llegar a darles la palmadita a los militantes 15 días antes de la elección federal y van a querer ganar su municipio, como si su gente estuviera contenta, o como se dice en el argot político, como si tuvieran muy bien aceitadita la maquinaria, pero no es asi, que también hay que decirlo, todos los partidos políticos están por las mismas, en el PAN, que también ha logrado ser primera fuerza, andan divididos, un grupo muy importante se le volteo a la maestra Araceli Aispuro en las pasadas elecciones locales y ahorita está desquebrajado el panismo, priismo desaparecido, la actual administración municipal encabezada por Luis Valdez, o Luis Angris, utilizo el partido de Movimiento Ciudadano solo para llegar, de ese partido no queda nada, quien pudiera estar más unido, si con poca gente es el partido Verde, también sin trabajo hasta ahorita, pero reitero, el partido que se supone se mantiene vivo es el PRI, pero ya no se le escucha la respiración, como que está en las ultimas, y si está esperando Luis Enrique Benites Ojeda que los dirigentes priistas de Poanas hagan algo, necesita sentarse esperar, porque a corto plazo no va a ver nada, ¿o no es cierto señor dirigente Ernesto Saracho Marrufo?, servidos amigos priistas de Poanas, mínimo en este matutino y de hoy de manera digital los escuchamos, gracias por su preferencia. Hasta la próxima.