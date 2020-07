Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). – Cuando se hacen bien las cosas se debe de reconocer, y la alcaldesa de Cuencamé, Luly Martínez, ha sabido moverse bien en el ambiente de gobiernos y con ello sacar provecho para la administración que preside, bien licenciada, no le afloje que el pueblo lo va a notar.

Esta semana la presidenta municipal de Cuencamé, Luly Martínez, acudió a las oficinas de la secretaría del medio ambiente en la capital del Estado, y con sus respectivos proyectos bajo el brazo logro convencer al secretario que se construya un relleno sanitario en el sur de su municipio, al parecer este va a estar ubicado en la comunidad de Ignacio López Rayan, y créame amigo lector que es un muy buen logro, porque en toda esa zona es un desorden con los tiraderos de basura a cielo abierto, muchísima contaminación en tan bonita región de los llanos, pues hoy con esta gestión deberá de cambiar totalmente esa manera de manejar la basura, porque ya en un relleno sanitario adecuado se debe de tener compactado y con un solo punto, pero también va a ser necesario que la ciudadanía de esas localidades ponga de su parte, que lleven la basura al lugar o que esperen los camiones recolectores para que no se tengan los tiraderos de basura en las orillas de los poblados, como se hace en muchos lugares hasta como por tradición, eso debe de terminar, y será gracias a las gestiones que realizo la alcalde, y eso no es todo, porque también se fue a las oficinas de la Comisión del Aguas del Estado y logro la aprobación de otras obras de vital importancia, un grave problema que se tiene en algunas localidades es la falta de agua, y con estas acciones la presidenta Luly Martínez logra poner un buen punto a su favor, reiteramos, que bueno que no se queda encerrada en su oficina esperando que le caiga del cielo el recurso para atender a su pueblo, sale , le busca y muestra la humildad de la necesidad y así le va, le responden con buenas obras, bien presidenta, sin duda alguna que usted si va a tener que informar en el primer año de gobierno, porque otros alcaldes de plano no creo que tengan mucho que decir, pero en Cuencamé si hay. Hasta la próxima.