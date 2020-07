Grilla llanera

Mucha gente se preguntó este pasado 17 de julio, ¿que anda haciendo Esteban Villegas Villarreal en Guadalupe Victoria?, y la respuesta es sencilla, como presiente de la junta de coordinación política del congreso, tenía que encabezar el arranque de un programa del congreso, ¿o no?.

Que la verdad mal, muy mal, bueno no el programa, que ese es excelente, ojalá muchas personas o comercios se puedan incluir y hacer ese trabajo de desinfección y sanitización, en estos tiempos es muy necesario que se sumen a darle la mayor de las garantías a la ciudadanía con respecto al Covid-19, en eso reciban una felicitación los diputados, bien hecho, ¿porque digo que mal?, porque aún no les cae el 20 que si algo molesta al ciudadano es su ya tan acostumbrada forma de llegar tarde, cian a una hora y llegan una hora después, ahí si la verdad mal Esteban Villegas, citaron a las 10 y llegaron después de las 11, ¿o no es cierto?, pero en otros temas, les decía que se pregunta mucha gente que era lo que estaban haciendo los tres diputados, Gerardo Villarreal, David Ramos y Esteban Villegas, y la respuesta es sencilla, el programa es del Congreso local, era lógico que asistieran los diputados, ¿Qué Esteban busca el reflector para un futuro político?, por supuesto, y es de todos sabido que para el cambio de gobernador está más que puesto para ser candidato, todos podríamos suponer que por el PRI, que la verdad será el candidato más fuerte que tuvieran ahorita, pero hay un grupo al interior del tricolor encabezados por el dirigente Luis Enrique Benítez Ojeda, que le ponen las piedras en el camino, no lo quieren dejar llegar, y de ahí que también se escucha que pudiera salir como candidato de otro partido político, ¿de cuál?, esta canijo saber tanto, pero de que Esteban Villegas esta trabajado para la candidatura a gobernador, lo está haciendo, y el ser presidente de la junta de coordinación política le da la oportunidad de salir a darse los baños de pueblo que se necesitan, ¿Gerardo Villarreal?, este joven político llanero sabe muy bien cómo mover sus piezas en el ajedrez político estatal, tan así que se trajo este programa para arrancarlo en su tierra, se sabe mover y no las juega mal, es listo; ¿David Ramos Zepeda?, este diputado que también ha sido bueno para la parlamentada, no ha sido del montón, acudió como tal, como legislador, sí extraño verlo porque todos vieron este asunto más que por la desinfección, por el paseo de Esteban en los llanos, pero también David es muy listo, sabe cómo moverse y sabe dónde le conviene estar, si no le conviniera este programa o las fotos que de ahí salieron, no hubiera acudido, y si amigo lector, desde que inició este año ya todo lleva el giro político, en el año de enfrente vienen cambios, hay elecciones, y más adelantito el cambio del gobernador, y ya se trabaja en el tema, ¿o no lo cree así?. Hasta la próxima.