Grilla llanera

Realizar un baile con el pretexto de una fiesta patronal, es una manera por demás irresponsable de ver a su propia gente, a sus familias, pensamos que solo nuestros hermanos indígenas del estado de Chiapas o del Estado de Guerrero lo hacían, pero no, también en Durango vemos esta manera irresponsable de ver la pandemia que azota al mundo.





El pasado 16 de julio desde temprana hora en redes sociales veíamos como jóvenes y niños estaban bailando la tradicional danza a las afueras de un tempo católico, esto fue en la comunidad de la Villita de San Atenógenes del municipio de Poanas, en el quiosco había músicos, y gente por todos lados, por supuesto que en las mismas transmisiones que se realizaban se veía que no había ninguna medida de prevención por el posible contagio del Covid-19, pero tampoco se vio durante todo el día, porque muchas personas estuvieron transmitiendo en vivo lo que sucedía, tampoco se vio que ninguna autoridad ningún tipo acudiera a poner orden o a evitar la acumulación de personas, estamos en plena pandemia, en el municipio de Poanas han seguido saliendo nuevos casos positivos y ya ha cobrado la vida de algunas personas, de ahí que el ver como se hizo el baile, la fiesta, la acumulación de personas resulta verdaderamente irresponsable; la autoridad municipal a cargo de Luis Valdez, de manera inmediata saco un comunicado donde dice deslindarse de dicho evento social porque ellos no otorgaron el permiso, pero la verdad es que no se trata de salir a deslindarse, debieron, porque era su obligación y responsabilidad, desde temprana hora haber acudido con la fuerza pública evitar dicha acumulación de personas, es cierto también lo que dicen el alcalde en uno de sus mensajes, la gente ya está grandecita para saber lo que hacen, para saber que está bien o que está mal, es cierto presidente municipal, pero también es cierto que usted es la máxima autoridad del municipio de Poanas, y tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, Dios quiera que de ese festejo irresponsable que dicen organizo un paisano venido de los Estados Unidos, no se venga un problema mayor de contagios o de salud pública, porque sin duda lo vamos a lamentar, y mucho, y no es querer alarmar, simple y sencillamente vean ustedes lo que ha llegado a pasar en los pueblos donde desacatan por completo las medidas de sanidad, y a los 15 o 20 días de sus fiestas tienen a decenas de personas enfermas y muchos de ellos perdiendo la vida, reitero el deseo de este noble e inofensivo insecto, Dios quiera que en la Villita no sea el caso, y amigo presiente municipal, usted ha sido uno de los primeros alcaldes en la región que ha puesto filtros, ha mostrado preocupación en las acciones, pero hoy si le gano la gente de la Villita, ojala no se repita en otra comunidad, y ojala este desliz ciudadano no deje consecuencias que lamentar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.