Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO, (OEM).-

El día de ayer terminó el plazo para que se rindieran los informes de gobierno de los municipios en Durango, para la gran mayoría es el primer informe, para otros como Canatlán y Nuevo Ideal, es el cuarto informe, sí, el primero de este trienio, pero ellos se reeligieron y ya es el cuarto informe, en sí, todos con la modalidad de la sana distancia, con transmisiones en vivo del desarrollo de la sesión solemne de Cabildo, y en ese aspecto déjeme le comento que en Cuencamé se vio un escenario muy elegante, con una pantalla de una dimensión grande, espectacular, sí con un auditorio semivacío, muy poca gente porque ahora sí deben de ser las cosas, sin aglomeraciones, no hubo el tradicional comelitón con baile y fiesta, una sesión solemne completamente diferente, por ejemplo, la reunión de Cabildo la dirigió un maestro de ceremonias y no el secretario del Ayuntamiento, se dijo que tenía problemas de salud y por tal motivo el maestro de ceremonias digirió la asamblea, ¿mal hecho?, sería cosa de ver la ley, porque se supone que en una asamblea de este tipo sólo tienen derecho de hablar los que intervienen por ley, pero aquí era un caso especial, o no hubiera sido sesión oficial, y no hubiera tenido ningún problema como se desarrolló, pero son de las cosas que vamos viendo y aprendiendo en el camino de esta nueva modalidad.

En Guadalupe Victoria, con muchos detalles en la organización, pésima señal de transmisión, pero muy cuidado el número de personas que ingresaron al Auditorio Luis Donaldo Colosio, un alcalde Agustín Sosa como lo conocemos todos en Los Llanos, sencillo y de pocas palabras, aquí no se puede negar que es un experto en el manejo de las finanzas, tres veces tesorero y siempre ha presentado excelentes resultados, hoy que es alcalde con mayor razón se le reconoce como de los que mejor manejan el presupuesto público, un gran avance en los servicios públicos con la limpieza de la ciudad, mejoría en agua potable y obras públicas, ¿deberá de hacer cambios?, es un buen momento para que Agustín Sosa haga un alto en el camino y corrija lo que no le esté funcionando en su administración, el compromiso político ya terminó, ¿o no es cierto?

De última hora se canceló el evento público del municipio de Poanas para el Primer Informe de Gobierno, se dijo que por motivos de salud del secretario del Ayuntamiento, el contador Rojas, se tenía que cambiar de manera urgente la forma del Primer Informe de Gobierno, esperemos que se encuentre bien de salud, pero que también busquen la forma de informar a su pueblo, lo que hicieron o dejaron de hacer en este primer año de gobierno, seguiremos informando.

