Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –El tema del Covid-19 es y continúa siendo un gravísimo problema en Durango, así como lo está siendo ya y muy grave en algunos municipios, por poner solo un ejemplo, esta Poanas, donde les llego un brote y los obligo a cerrar por 15 días las oficinas de la presidencia municipal.

En este municipio de Poanas, se confirmó el contagio del secretario del ayuntamiento y el director de tránsito y vialidad, pero se sabe que varios funcionarios empezaron a sentir síntomas y molestias en su salud, ya fueron probados por la secretaria de salud en el Estado muchos de los que laboran en la administración, ojala sean pocos o los menos posibles los confirmados, pero de cualquier manera el alcalde Luis Valdez, quien también ya fue probado y está en espera e resultados, decidió cerrar las oficinas municipales por 15 días, enviando a su domicilio a todos los trabajadores, esto con la intención de que se resguarden y eviten que crezcan los contagios en su municipio, sin duda alguna un medida difícil pero que es necesaria, la única manera de detener los contagios es con el aislamiento, y esperando que no les de muy fuerte a quienes sean positivos, sabemos de mucha gente que ya paso por esto y la gran mayoría han sido síntomas muy leves, pero también sabemos de muchos otros, incluso amigos, que ya perdieron la vida ante el Covid-19, la medida que esta tomando el alcalde Luis Valdez es buena, porque nunca será poco lo que se haga para que se cuide la salud de su pueblo, pero aquí sería bueno preguntarse, ¿y que hace el pueblo para cuidarse?, porque no es solo en Poanas, en todos los municipios de Durango hay una tremenda movilidad ciudadana, no paran las fiestas y las reuniones, en muchos de estos casos ya se ha detectado que se han contagiado jóvenes y llevan la enfermedad a sus hogares y contagian a los adultos mayores, quienes se las ven muy de la hingada para salir del problema, algunos ya perdieron la vida porque su hijo, hija o nietos les llevaron este lamentable regalito llamado Covid-19, de nada servirá que todas las autoridades en todos los municipios hagan algo, si quien lo debemos de hacer no actuamos correctamente, la sociedad, no sirve de nada que nos tengan a la policía de tras de nosotros si a nosotros nos importa un cacahuate la salud de nuestra familia, ¿o no es cierto?. Cuídese mucho amigo lector, se cuida usted y nos cuidamos todos. Hasta la próxima.