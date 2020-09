Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Mucho le han preguntado desde el pasado sábado a este noble pero sobre todo inofensivo insecto, su opinión sobre la fotografía de un funcionario público de la administración de Poanas, creo del departamento de ecología, y solo les puede decir el Grillo, que es vergonzoso que se ventilen este tipo de cosas, Poanas no merece este tipo de publicidad, ¿o no es cierto?.

Por supuesto que de la mencionada fotografía no sabemos si fue del viernes, de hace un año o de cuando, no hay la seguridad de saberlo, pero que se vea algo de esto y ahora con las redes sociales que les den vuelo, es triste, muy triste, porque el noble municipio de Poanas para nada merece este tipo de publicidad, total, si a esta persona o a varios trabajadores del ayuntamiento les gusta esta diversión, es su problema, es su vida, es su gusto, pero si deben de recordar que son funcionarios públicos, y aquí a quien traen de la basura con las criticas es al propio alcalde Luis Valdez, quien seguramente deberá de poner orden y fuerte, no se puede tolerar que al municipio que representa lo tengan en una imagen tan mala, sabemos que ya el día de ayer hizo algo el presidente, no tenemos la información oficial hasta el momento de escribir esta columnilla, pero de que debe de poner orden debe de hacerlo, por cierto, hace días se escuchó algo de gente muy de su confianza, algo de un funcionario de nombre Mario, y de varios más que Luis Valdez está llamando a cuentas, y déjeme le comento que cuando se supo que el alcalde estaba tomando las riendas de su administración, mucha gente le empezó a recobrar la confianza, porque el que se escuche en todos lados que otras personas mandan en la administración municipal, menos el alcalde, da coraje, así que tiene que fajarse los pantalones bien y bonito Luis Valdez para que la ciudadanía recobre la confianza que les dio en las urnas, y fue mucha, porque mies de personas confiaron en su franqueza, así que lo de los funcionarios que están llamando a cuentas, y este que se dio a conocer en las redes de una forma nada agradable, tendrá que solucionarlos y bien, ¿o los va a dejar pasar como si anda alcalde Luis Valdez?. Hasta la próxima.