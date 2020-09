Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este sábado estará en una gira de trabajo por la región de los llanos el dirigente estatal priista Luis Enrique Benítez Ojeda, sabemos hasta el momento que estará en Cuencamé y Guadalupe Victoria, y seguramente se verán señales políticas, pudiera verse algo de quien o cómo anda el tema de las posibles candidaturas del 2021 para la diputación local y federal.

Para la diputación local por el PRI, lleva mano la actual alcaldesa de Cuencamé Luly Martínez, porque tiene buen trabajo, trae una imagen bien trabajada y es mujer, se escucha mucho también el nombre de Ismael Guerrero Moreno, ex acalde de la misma tierra, no anda mal pero el solo hecho de no estar en el momento del reflector le pone más trabajo, de otros municipios del distrito se ve un poco difícil que exista otro candidato, a no ser que le permitan a Marcial García Abraham de Guadalupe Victoria, y ex alcalde y también ya ex diputado local, regresar a las filas del PRI y ser candidato, pudiera tener una posibilidad de competir y fuerte, y decimos que le dieran porque de todos es sabido que en la pasada campaña electoral su familia trabajo a favor del Verde, pero todo se puede arreglar y el priismo ahora es un partido de puertas abiertas, ¿o no maestro Luis Enrique Benítez?.

De Guadalupe Victoria pudiera levantar la mano el mismo Carmelo Fernández Padilla, en la pasada elección dio la sorpresa, cuando se creía que no metería más que un regidor por el PRI, lograron llevar tres regidurías, vamos, por poquito más y anda ganando, así que no se sabe si ahora le den ganas de competir por una diputación local, que todos ahorita le tienen cierto miedo o respeto a la fuerza $$$$$$$$ que traerán los de Morena, no se ve quien pueda ser el candidato o candidata, pero se supone que lo que han dejado de entregar en programas a la gente del campo y mochas otras cosas más, Morena lo sacara en campaña pero para el trabajo electoral, y contra eso va a ser difícil que otros partidos políticos compitan, asique la moneda está en el aire.

Solo nos queda ver qué mensaje y actividades trae el dirigente priista del Estado, en la región de los llanos va a ser interesante verlos como se mueven, pero claro que no pueden negar que ahorita llevar el nombre de PRI es un peso fuerte, el gobierno federal se ha encargado de ponerle mas piedras al morral que cargan los tricolores, y no, los de Morena no son unos santos, salieron de las finas del PRI, y si lo dudaban ahí están varios nombres, por ejemplo la actual diputada de Morena en el distrito 03 Maribel Aguilera, ¿ya se les olvido de que partido político salió, ya les cumplió con atenderlos como es su responsabilidad?, Con este y muchos temas más nos leemos en la próxima.