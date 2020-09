Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La salida de Oscar García Barrón del PRI, era ya una salida anunciada según lo mencionaron algunos priistas de altos niveles, e incluso hay quien asegura que ya tenía algunos procesos electorales que el profe Oscar como se le conoce, trabajaba en bien de otros proyectos políticos diferentes al PRI, ¿será cierto?.

Con Oscar García Barrón en el Movimiento Ciudadano, se puede ir pensando en algunos actores muy conocidos que siempre han congeniado en todo con García Barrón, y que ahora pudieran tener una oportunidad en este otro partido político que dejo el ahora senador dela república José Ramón Enríquez, quien por cierto abandono este partido para irse al cielo de los justos de Morena, porque dicen que todos los que están en Morena no roban, no traicionan y no mienten, casi casi unos angelitos, por eso se dice que van derecho al cielo.

Pero regresando al tema del profesor Oscar García, en Guadalupe Victoria tiene un amigo que no lo ha dejado solo en todas sus actividades, y por cierto en el mes de enero que organizo una comida para amigos, asistió el profe Oscar, me refiero a Marcial García Abraham, ex diputado por el PRI y también ex alcalde por el mismo partido de Guadalupe Victoria, y según se sabe ahorita Marcial no tiene partido político, se fue del PRI por discutir con Carmelo Fernández, creo hasta botellazos hubo en las oficinas del directivo Estatal, después se le vio a su gente trabajar por el partido Verde buscando la tercer regiduría, donde no les fue bien, y ahora se le pudiera llegar a ver en Movimiento Ciudadano, no puede negar Oscar García que Marcial le puede representar algo de votos, ¿o no es cierto?.

Lo que tampoco se puede negar, es que los priistas traen un peso muy fuerte en la espalda con todo lo que está sucediendo, con todo lo que esta realizando el gobierno federal para sacarles más trapitos al “Sol” cada día, que también es cierto, el pasado fin de semana les decía a la gente de Guadalupe Victoria y Cuencamé Luis Enrique Benites Ojeda, presidente estatal priista, que juzgaran a quienes hubieran hecho mal las cosas, a quienes se les compruebe que traicionaron a la patria, que los metan a la cárcel. pero esos están en otros niveles –dijo Benites Ojeda- los priistas de abajo en los municipios, no le hemos robado a nadie y no tenemos de que avergonzarnos, y si nos podemos sentir orgullosos de toda la infraestructura que se ha creado el PRI en años a favor de los mexicanos, reitero, fue muy claro el dirigente priista al hablar del tema, pero también se refirió al asunto de García Barrón, sin mencionarlo, los que ahora se van es porque nunca estuvieron con nosotros, están por un interés personal, por eso ahora van a buscar en otros partidos lo que por muchos años les dio el PRI, cargos políticos, de este tema falta mucho por ver, escuchar y escribir, así que nos leemos en la próxima.