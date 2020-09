Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –El presidente municipal de Poanas, Luis Valdez Valenciano, ha sido muy sincero, y no lo defiende el Grillo que quede muy claro, ha sido muy sincero al decir en varias ocasiones que no tuvo la oportunidad de estudiar, ha sido sincero al reconocer que no sabe leer muy bien y por consiguiente desconoce muchas cosas que da una escuela y la educación en sí, ¿o no es cierto?

les puedo mencionar muchos detalles que son imperdonables cuando se trata de protocolos cívicos, pero reitero, yo no le culpa alcalde Luis Valdez, pero si mucha culpa en su equipo de trabajo que no lo guían como debiera de ser en temas públicos, vamos presidente Luis Valdez, si yo fuera usted corría a todo aquel carbón que por su culpa me hiciera hacer el ridículo público, porque si no tiene un equipo de confianza que lo cuide, entonces no son sus amigos, son amigos de la nómina y esos valen para pura hingada señor presidente, ¿o no es cierto? .si yo fuera usted corría a todo aquel carbón que por su culpa me hiciera hacer el ridículo público, porque si no un equipo de confianza que lo cuide, entonces no son sus amigos, son amigos de la nómina y esos valen para pura hingada señor presidente, ¿o no es cierto ?.

En los temas cívicos, protocolarios y demás, debiera de haber por parte de alguna autoridad superior un castigo para quienes hacen este tipo de actividades públicas equivocadas, recordemos que lo hacen ante la bandera nacional, ante los símbolos que debemos de respetar como mexicanos, hay otros que también deberían de ser mínimo extrañados públicamente por no saber comportarse ante este tipo de cosas, vamos, una reunión de cabildo, ahí solo pueden tomar la palabra los integrantes del mismo, el cuerpo colegiado, nadie mas, a no ser que se someta a votación la solicitud de que alguien tome la palabra, de lo contrario no se puede, y esto no lo vemos muy seguido, las reuniones en algunos cabildos parecen platica en el puesto de gorditas, habla quien quiere y como quiere, sin respetar las leyes y los reglamentos que nos rigen, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.