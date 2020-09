Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Lo sucedió en la Sierrita de Gamón la mañana de este pasado sábado 19 de septiembre, sin duda alguna que es un lamentable accidente, ¿Qué andaban haciendo?, como miles de personas, visitado la imagen de la virgen de Guadalupe en esa maravillosa Sierrita, mostrando su fe, su amor y su total confianza a la Guadalupana.

Ha ese lugar de magia y milagro, todo el año acuden familias o grupos de hermandades, van de cuatro o cinco, o como en esta ocasión alrededor de 40 personas, pueden entrar por Guadalupe Victoria, Peñón Blanco y los menos por San Juan del Rio, recordemos que por la pandemia se canceló la visita anual a este lugar, el 12 de mayo, donde los cuerpos de seguridad y cuidado ciudadano han logrado documentar la entrada en algunos años hasta de 12 a 15 mil personas para esta fecha, 12 de mayo, en el 2020 no hubo tal visita, se canceló por el Convid-19, pero eso no quiere decir que algunas personas busquen acudir a visitar este mágico lugar, y sí, hoy lamentablemente con un deceso, Ignacio Ramírez y las hermandades de la Sierrita de Gamón están de luto, un hermano perdió la vida en la cuesta de la Araña por la explosión de los juegos pirotécnicos que llevaban, abra que tener más cuidado, pero seguro estoy que la gente creyente no dejara de acudir a visitar a la Virgen de Guadalupe.

El diputado local Gerardo Villarreal Solís, del partido Verde Ecologista, no ha dejado de andar por las escuelas, comercios, templos religiosos y en fraccionamientos, si no es con la campaña de desinfección profunda, con la impermeabilización de los techos, la pintura de las escuelas, vamos, en algunos fraccionamientos se ponen acuerdo e impermeabilizan todo el fraccionamiento, y el darle tranquilidad a los hogares cuando llueve, significa mucho, muchísimo, y claro que como buen político eso lo mantiene vigente, y dado el momento eso lo va ayudar para cualquier cosa que quiera hacer con su partido o de manera personal, porque ya hay muchas personas que en este momento lo ven como un perfil muy fuerte para ser candidato a presidente municipal en el 2022, pero no hay que adelantarse, pudiera Gerardo Villarreal dar un salto a la diputación federal en el 21, no se les olvide que el Verde es aliado nacional de Morena, de López Obrador, y con esa alianza muchas cosas puedan pasar, claro, sin dejar de lado que no ha dejado de trabajar y tener presencia entre la ciudadanía, ¿o no es cierto?, recuerde amigo lector, quien siembra, cosecha, y Gerardo Villarreal anda metido en el surco sembrado. Hasta la próxima.