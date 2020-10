Grilla llanera

Zona de llanos de Durango (OEM). –El cabildo de Guadalupe Victoria, ya dio el primer paso, vamos a ver cuántos municipios o cuantos cabildos más lo hacen, en reunión oficial del cuerpo colegiado decidieron que no habrá romería ni se abrirán las puertas del panteón municipal el próximo dos de noviembre.

Sin duda alguna que esta decisión levantara la polvareda de la ciudadanía, cientos de personas en contra de la decisión, unos cuantos acatando la disposición como lo han venido haciendo por más de seis meses, atenderán el llamado y se seguirán cuidando, otros que hay que decirlo tienen mucha razón, renegaran porque la venta de sus diferentes productos a las afueras de los panteones les deja algo de económica para sus familias, la decisión que tomo el alcalde Agustín Sosa y el cabildo sin duda es valiente, porque van a enfrentar la crítica fuerte, pero es correcto lo que están haciendo, en este momento en Guadalupe Victoria como en la mayoría de los municipios, vivimos lo más fuerte del problema del Covid-19, eso de que estamos en semáforo amarillo la verdad es una jalada, estamos en foco rojo casi fundido, cada día nos enteramos de más y más personas infectadas, y lo más lamentable, que pierden la vida, ¿o no es cierto?.

En estos días vamos a ver también como se molestan y critican fuerte porque hay antros y lugares de diversión abiertos, y el panteón lo cierran, pero también es cierto que a esos lugares va quien quiere, a quien le importa un cacahuate cuidarse o cuidar a su familia, si está en manos de la autoridad evitar aglomeraciones como lo es la visita de miles de familias al panteón, que bien que lo eviten, si usted amigo lector quiere ir al campo santo, acuda dos o tres días ante, o dos o tres días después del dos de noviembre, cuídese y cuide a su familia, si le molesta que los antros estén abiertos, y si es cierto, a reventar de jóvenes ingiriendo bebidas embriagantes, hable con sus hijos, o usted mismo no lo haga, pero si critica lo del panteón pero es de los que amanece bailando, no cabe su reclamo, bien alcalde Agustín Sosa por esta medida, le va a llover en lo mojado, pero las decisiones importante se tienen que tomar, y todo sea por cuidar la salud de los más frágiles, los ancianos y enfermos crónicos, ¿o no es cierto?.

Repito lo arriba escrito, ya Guadalupe Victoria dio este paso, vamos a ver cuáles otras administraciones municipales hacen lo mismo, o les vale una hingada y abren los panteones a que lleguen miles de personas, unas enfermas y otras débiles de salud, pero eso lo veremos con el paso de los días, donde ojalá no tengamos que ver a familiares o amigos enfermos, o peor aún, que ya no los volvamos a ver porque murieron a causa del Covid-19. Hasta la próxima.