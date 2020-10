Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –El gobernador del Estado hizo públicas las nuevas medias que se tomaran para tratar de contener el avance progresivo del Covid-19 entre los duranguenses, entre ellas la más polémica e importante, la ley seca en todo el Estado los fines de semana, ¿la irán a respetar los ciudadanos, las autoridades municipales harán que se cumpla esta instrucción del ejecutivo?.

En la mayoría de los municipios del Estado, cuando menos en la región de los llanos, esta desatada la fiesta entre la comunidad, con mayor media por los jóvenes, los vemos iniciar desde muy temprano con la pachanga y a las nueve o 10 de la mañana de otro día todavía andan de festejo, y eso es porque hay donde divertirse, hay donde conseguir bebidas al por mayor, así que va a ser un tanto difícil que podamos ver que esto se contenga nuevamente, ya lo instruyo el gobernador del Estado, toda la semana venta de bebidas con contenido alcohólico hasta las 10 de la noche, sábados y domingos ley seca en todo el Estado, no se ría amigo lector, que esto es cosa muy seria.

Le paso un dato para que se de cuenta amigo lector como andan las cosas con el Covid-19, y esto es para que tome medidas, no para que se alarme; Dialogando el Grillo con diferentes médicos particulares de la cabecera de Guadalupe Victoria, todos los galenos consultados coinciden en que en la pura cabecera llanera, hay por lo menos 500 personas infectadas de Covid, no se registran porque se sienten mal y no acuden a los centros hospitalarios o médicos de gobierno que es donde pueden ser registrados, pero este lunes de vista en Cuencamé, hicimos el mismo ejercicio y coinciden exactamente igual los médicos particulares, por cada uno oficial en la tierra de los generales, hay mínimo siete que no se registran y están enfermos, vamos, ahora si ya lo que anuncia la secretaria de salud, según los médicos particulares, es muy mínimo a lo que verdaderamente se vive, tome sus precauciones porque esto aún no termina, faltan o faltamos muchas personas aun de vernos afectadas gracias a quienes no son capaz de mantenerse retirados de la fiesta y el desorden.

Pensaron que el alcalde de Poanas Luis Valdez Valenciano, nunca iba a sacar las uñas para defender la administración municipal que encabeza, siempre se dijo que todo lo malo que sucedía veía desde adentro, pero que lo tenían completamente controlado y no pasaba nada, que ni cuenta se daba de cómo se manejaba el gobierno, pues al parecer poco después de un año está reaccionando el alcalde, incluso, a este Grillo no le crea nada, pero dicen que varios que eran funcionarios ya pusieron tierra de por medio ante la fuerte amenaza de ser encarcelados por tener las uñas largas, y que es el propio alcalde quien los trae a salto de mata, chéquelo amigo lector. Hasta la próxima.