Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). – “Que se vayan al carajo”, dijo Eladio Anima Fernández, presidente del comité directivo municipal del PRI en Guadalupe Victoria, esto al referirse a las personas que han abandonado su partido por incorporarse a otras organizaciones políticas.

Este pasado fin de semana en Guadalupe Victoria, los priistas organizaron un desayuno con la presencia de su delegado nacional, en dónde señalaron que se encuentran preparados para iniciar el proceso donde buscarán ganar una diputación federal y la diputación local, que por cierto en esta reunión todo pareciera qué Carmelo Fernández Padilla, ex candidato a presidente municipal por el tricolor, estuviera ya destapando como posible candidato de este partido en el distrito 14 a el ex presidente municipal de Cuencamé Ismael Guerrero Moreno, que también hay que decirlo, junto con la actual presidenta municipal de la tierra de los Generales Luly Martínez, son los nombres que más escuchan para que pueda el PRI mandar como abanderados a la campaña electoral, pero también debemos recordar qué se habla de una posible Alianza entre los partidos PAN, PRI, PRD e incluso Movimiento Ciudadano, esto para poder formar un bloque opositor y todos ir contra el candidato que ponga Morena, o en todo caso ir todos en contra del dinero que mueva Morena.

Así que no hay nada para nadie, porque incluso tuvieran o pudieran que votar los priistas a favor de un candidato del PRD, o del PAN, o los del PAN y del PRD votar por un candidato priista, aún no está dicho nada, pero si suena el nombre de Ismael Guerrero, y Carmelo Fernández parece que lo apoya abiertamente.

Pero también en esta misma reunión dejó ver Carmelo Fernández que si el candidato a diputado federal es el ex gobernador Ismael Hernández Deras, van con todo con El, nada más que en esa reunión estaba Pedro Silero García, actual dirigente de la CNC en el estado, quién durante muchos años ha picado piedra porque le den la oportunidad, primero de ser dirigente de su organización, ahora ya lo es, por cierto se la soltaron el momento más fregado de la historia económicamente hablando, y ahora que está apunto de rasguñar una candidatura Federal se le atraviesa o se le pudiera llegar a atravesar el líder nacional,, no cabe duda no hay suerte para el hombre honrado, dicen el dicho señor ingeniero Pedro Silerio García, vamos, ya los hilos de la política se van moviendo, pronto veremos más caras, las mismas, pero las veremos, ¿o no?. Hasta la próxima.