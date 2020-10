Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La semana pasada que el gobernador del Estado anuncio ley seca para el sábado y domingo, dijimos que veríamos todos en cuales municipios se atendía la recomendación o la instrucción del estatal, y al parecer en ningún municipio hubo ley seca.

Esta semana y debido al desatado incremento de casos de Covid-19 en la población, nuevamente el gobierno del Estado anuncia medidas de restricciones, todo con la intención de frenar la movilidad y evitar más contagios, y nuevamente se escucha la pregunta, ¿será en todos los municipios o nada mas en la capital del Estado?, y ya se empieza a escuchar que en el municipio fulano o zutano habrá fiesta por este motivo o por el otro, o sea nuevamente se dice que las restricciones anunciadas por el ejecutivo Estatal son solo para Durango capital, algunos entre ellos el noble e inofensivo Grillo, entiende que si lo anuncia el gobernador, es para todo el Estado, para todos los municipios, si fuera solo para Durango lo haría el alcalde capitalino Jorge Salum, pero nuevamente ya este viernes, sábado y domingo veremos cuales municipios acatan la instrucción de detener la peligrosa movilidad, y si amigo lector, la peligrosa movilidad, porque esto está causando cientos de infectados y muertos a diario, de ahí que esto no es un juego, es muy peligroso.

Esta semana el noble e inofensivo Grillo, se vio en la necesidad de estar a las afueras del hospital 450 en Durango capital, y desde el miércoles y jueves, la verdad fue algo horrible y desesperante ver a decenas de personas acudiendo en busca de ayuda médica para ellos o para familiares, y ver que los doctores también ya desesperados los tengan que mandar a otros lados, porque el sistema de salud ya colapso como nos lo dijeron durante muchos meses, es muy feo, desesperante ver a la gente que no puede respirar y que puede morir en cualquier momento, no entendimos y ahora el problema es cada día más grave, al inicio de la pandemia en México, veíamos en las redes sociales y en los noticieros nacionales de televisión las imágenes de otros países en el mundo de como acumulaban muertos en los hospitales o peor aún, de cómo se les morían en sus domicilios o en la calle sin poder hacer nada porque su sistema estaba completamente rebasado y colapsado, pues falta muy poco para que veamos esto en nuestro país, en nuestro Estado o en aluno de nuestros municipios, pero sin embargo la gente no se detiene, no dejan de andar de fiesta y en reuniones con cientos de personas, conviviendo porque les hace falta la diversión, sin saber en qué momento les llegará el dolor a sus domicilios, o a quienes nos pueda llegar en cualquier momento, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.