Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Al sector más fregado, el más golpeado por muchas décadas, siempre ha sido el campo, y cada vez que hay oportunidad lo quieren seguir fregando, afortunadamente el diputado local David Ramos se fajo y evito que le cobraran documentos vencidos a más de cuatro mil campesinos.

Fue hace más de 10 años que en una campaña electoral, a través de lo que era la SAGARPA, se ofreció semilla de frijol a los campesinos, siempre supimos por debajo del agua que se les ofrecía que si ganaba el candidato panista, la semilla se las regalaban, de perder dicho candidato se tenía que pagar la semilla, gano el candidato y el gobierno cumplió el trato, pago dicha semilla y todos felices, pero a más de 10 años salió un despacho de abogados haciendo cobros extrajudiciales a los campesinos, más de cuatro mil personas según dijo el diputado David Ramos, cobrando a quienes firmaron por dos o tres mil pesos en ese entonces, ahora quieren que les paguen hasta 40 o 50 mil pesos, el viernes 23 en la reunión con agentes del ministerio público y comisariados ejidales, lo dijeron muy claro, “los documentos que firmaron en ese entonces, ahorita ya no tienen ninguna validez, los cobros están fuera de la ley, y si los están amenazando interpongan denuncia de manera inmediata” dijeron.

También aseguró el diputado que ya algunas personas habían sido amenazadas por ese despacho con “levantarlos” si no pagaban, e hicieron el pago requerido para no tener problemas de ese tipo, recalco que la fiscal general Ruth Medina, le aseguro que se buscará que les regresen su dinero porque lo que se hizo es ilegal, así que no se puede decir más que la verdad, bien hecho diputado Ramos Zepeda, la gente del campo es la más fregada, y todavía la quieren seguir fregando más, no se vale, que bueno que todos los diputados, todo el congreso local apoyo su postura de defender a la gente del campo, más de cuatro mil personas que confiaron y votaron por ciertos candidatos hace más de 10 años, ¿o no es cierto?.

Este fin de semana sí se cerraron los antros y establecimientos de concentración ciudadana para el consumo de bebidas embriagantes en la región de los llanos, ¿por cuánto tiempo?, no sabemos, pero al final de cuentas no es el cerrar o no cerrar, si como ciudadanos fuéramos responsables no íbamos a esos lugares hasta no saber que ya no había un problema tan serio de salud, el que los contagios estén creciendo de una manera tan alarmante y peligrosa, no es culpa de la autoridad ni de los antros o bares, es culpa de nosotros como ciudadanos, ¿a quién llevaron a la fuerza?. Hasta la próxima.