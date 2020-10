Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Dentro de los muchos partidos políticos que se tienen en México, más los que acaba de aprobar el INE a nivel nacional, el ciudadano debe de ver y valorar perfectamente a quien vale la pena mantener activo y a quien no darle la más mínima jugada, porque darles entrada es seguir manteniendo vividores, ¿o no es cierto?

Un político que no ha dejado de andar de un lado a otro, y seguramente lo veremos muy metido en las próximas elecciones, es al actual diputado local por el Partido Verde, Gerardo Villarreal Solís, y lo que se tiene que decir se dice, la gente ha visto muy bien su trabajo y cercanía con lo relacionado a las escuelas de diferentes niveles, es cierto que ahorita no hay clases presenciales, pero nos ha tocado ir a donde entregan las escuelas bien pintadas y desinfectadas, e incluso en algunas de estas con alguna obra, ya sea gestionada o apoyada por este diputado, y si es cierto, lo hacen porque algo buscan, y sería una mentira que dijeran que todos los políticos que gestionan algo no estén preparando un camino para más adelante, pero también hay que decir que muchos políticos, vamos, hablando de diputados locales, varios de los que están ahorita buscaran repetir, es decir entraran en la reelección, y en los distritos que tenemos en esta zona, ¿usted amigo lector por cual volvería a votar y por cual de plano ya no?.

En el distrito 14 esta David Ramos Zepeda, del PRD, quien no ha sido un diputado del montón, ha sido de lucha y metido en gestiones, vamos, ha regresado a los municipios que le corresponden, pero estaría en veremos si busca la reelección; de Guadalupe Victoria esta también Gerardo Villarreal Solís del Verde, que si bien es cierto no es de elección, sino plurinominal, pudieran decirle que busque nuevamente repetir en el cargo, y seria por el distrito 14, o pudiéramos verlo en la boleta de elecciones como abanderado a diputado federal por el distrito 03, no se sabe aún; en el distrito 08 esta José Luis Rocha Medina, originario de Pánuco de Coronado, que pudiera buscar la reelección, o también pudiera ser un abanderado al distrito federal 03 por su Partido Acción Nacional, es secretario general panista en el Estado y pudiera tener mano en escoger a donde quiera jugar; en el distrito 15 está la “China” Hernández López, Gaby Hernández, de quien se ha escuchado que pudiera buscar la reelección, pero si en la primera vez por este distrito le costó muchísimo trabajo ganar, ahora casi sería imposible que ganara una reelección, claro por su partido el PRI, vamos mismos priistas nos han dicho que no le ven manera de reelección, o cuando menos ya no le entrarían en su ayuda, pero vamos a esperar unos días más y seguimos comentando, por hoy. Hasta la próxima.