Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Cuando se es alcalde, se debe de tener una visión de política que te haga tener excelentes relaciones con los altos niveles del mismo gobierno, y no podemos negar que la alcaldesa de Cuencamé, Luly Martínez, se acaba de aventar una aparición pública que la trae ahorita en los cuernos de la luna, ¿o no es cierto?.

Al inicio de esta semana el gobernador del Estado Aispuro Torres, hizo un pronunciamiento a nivel nacional sobre lo que se ve venir en el presupuesto para el gobierno estatal en el 2021, aproximadamente el gobierno de la cuarta transformación le pretende rebajar mil millones de pesos al Estado, vamos, si lo vemos por el lado de los municipios, es un golpe brutal, enorme, había un programa que era para ayudarle a los municipios con el pago a los elementos de seguridad pública, equipamiento y diversas actividades, pues ya se los van a quitar, ahora los municipios tendrán que pagar de su bolsillo a los polis, y estamos hablando de muchísimo dinero, municipios como Guadalupe Victoria o Cuencamé, por solo poner un ejemplo, el gobierno federal les va a retirar mas de 20 millones de pesos al año, que eran para atender el tema de seguridad pública, ahora ya no habrá ese apoyo.

En este pronunciamiento que hiciera el gobernador, asistió y tomo la palabra la alcaldesa de Cuencamé Luly Martínez, se sabe hubo invitaciones para otros alcaldes de la entidad y no asistieron, para no enfrentarse con el gobierno de AMLO, y Luly se fajo y asistió, y no solo eso, tomo la palabra y bien, con mucho respeto pero respaldo en todo las acciones y la postura del gobernador, y ahora dicen que esta colada con el ejecutivo del Estado, y eso se va a transformar en varias obras y acciones en favor de la gente de la tierra de los generales, lo que nos indica que Luly Martínez sabe políticamente como pararse y moverse, y esto es donde le deje buenos resultados a su municipio, bien por usted alcaldesa.

Aunque sabemos que ahorita y cada vez más a los municipios los está ahorcando con los recursos, de todos modos hay quienes ya están en la primera fila para ser candidatos a presidente municipal, en Vicente Guerrero el actual director de deporte Antonio Reyes, mejor conocido como Toño Tiglis, no solo está puesto, está trabajando pian pianito sumando gente a sus causa, no sabemos cómo vayan a salir con el actual alcalde Orlando Herrera Aviña, panista, que se dice buscara la reelección, y como el PRD y PAN van juntos, Tiglis actual dirigente municipal del partido del sol Azteca, tendrá que volverse a formar y esperar o romper el acuerdo y buscar su propio destino, algo que tendremos que ver si el creador del mundo y el Covid-19 nos lo permite, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.