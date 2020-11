Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Se dice que los duranguenses, o más bien los mexicanos, no necesitamos de semáforos rojos, no necesitamos de toque de queda, ni de restricciones para cuidar de la salud de nuestra familia, necesitamos educación, responsabilidad y empatía, ¿o no es cierto?

Pero tristemente nada de lo que se dice que necesitamos lo hay, de ahí que solamente con semáforos Rojos, y aun así al 70 por ciento de la población les vale madere dicho mandato, este tres de noviembre que fue el primer día en semáforo rojo, en el regreso, el centro de Guadalope Victoria parecía de fiesta, todo tipo de comercios abiertos, cientos de familias en las calles, los bancos abarrotados, ¿qué es una necesidad ir a los bancos?, es cierto, pero también es una necesidad que tomen su distancia, que no tenga que estar discutiendo con la persona encargada de la puerta porque le exige portar cubre boca, de esos que se enojan porque se les exigen entrar algún lado con su cobre boca bien puesto, creen que porque el pedacito de tela anda cargando la papada ya están cumpliendo con esta medida sanitaria, u otros que de plano le gustaría a uno darles unas cachetadas por hindejos, los que portan el cobre boca y se lo quitan para destornudar donde hay mucha gente a su alrededor, vamos, hay muchas personas en la vía pública que se les debiera de multar o hacer algo con ellos, no puede ser posible que los contagios estén tan fuertes, mucha gente de la región de los llanos está muriendo por Covid, gente muy cercana y conocida de todos, y aquí se deberían de hacer una pregunta fuerte, y si es delicada, ¿quién por andar en alguna fiesta o de paseo llevo el virus a la familia y causó la muerte de alguien que estaba débil de sus sistema inmunológico?, porque por esa irresponsabilidad debiera de haber cargos ¿o no es cierto?.

Los próximos 15 días van a ser muy importantes para lograr que se detenga tantito la ola de contagios, que ya no siga creciendo, que los hospitales puedan tener un respiro, porque están colapsados, y créame que ya nos ha tocado ver y saber de personas que los han mandado a su casa a morir, porque ya no hay forma de atenderlos, no hay espacio ni personal disponible, tan solo en una semana murieron siete médicos en el Estado, a ese paso nos quedaremos sin personal que nos atienda, y ellos también tenían familia, padres, hermanos, hijos o esposas, murieron en la lucha por combatir esta pandemia, pero miles de personas lo que hacen es festejar, vámonos al cotorreo y que se muera a quien le toque, no se vale la verdad, no se vale. Hasta la próxima.