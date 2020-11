Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el distrito 03 federal, mucho se ha escuchado que quieren promover al actual dirigente de la CNC nacional como candidato a diputado federal, a un mentado Ismael Hernández Deras, a quien por cierto le deseamos que salga pronto bien librado del problema de salud llamado Covid-19.

En días pasados el ex candidato a presidente municipal priista de Guadalupe Victoria, Carmelo Fernández Padilla, quien por cierto en su tierra natal, en Calixto Contreras de Guadalupe Victoria, prepara y vende unas carnitas y chicharrones de puerto deliciosos, pero el caso es que hace unos días en un desayuno priista, ya casi nombra a Ismael Hernández como candidato, lo ven que puede ser una garantía de ganar la elección, pero déjeme le digo que hace tres años andaba otro compa priista con ganas de participar y se movió fuerte, al final el tricolor hizo lo que sabe, acomoda a quienes en su momento están en el grupo privilegiado y los de las a comer camote, y así le paso a Carlos Aguilera, a quien buscaron otros partidos para que fuera su abanderado en el 2018, pero Carlos Aguilera se mantuvo firme y no escucho el canto de las sirenas, que se lo hubiera escuchado por Morena, hubiera ganado, por la cargada López Obradorista y por lo que venía sembrando, pero aun así se mantuvo, hoy se sabe que otra vez busca la oportunidad de ser abanderado a diputado federal por el PRI en el 03 distrito, y si el líder nacional cenecista le da chaza, puede ganar, vamos, gana, claro que también hay que esperar si se llega a realizar una alianza con el PAN, PRD y otros partidos, pero de que Carlos Aguilera puede dar una gran sorpresa, la puede dar, y a lo mejor por la pandemia no se le ve en los municipios ahorita, que es lo correcto, pero no tara en que se deje ver, y del Grillo se va acordar amigo lector, que este ex alcalde de Lerdo puede ser un muy buen prospecto a diputado federal por el PRI, o por donde quiera jugarla, que si ya se mantuvo una vez fiel a su partido lo puede hacer otra vez, pero también de tanto ser fiel se cansan, ¿o no es cierto?.

Los distritos locales también los veremos en acción en unos días si la pandemia lo permite, ya se escuchan los nombres de quienes puedan abanderar a cada partido, por cierto, en el distrito 14 se escucha mucho por el PRI el nombre de Ismael Guerrero Moreno, ex alcalde de Cuencamé, todo lo indicaba como el perfecto abanderado, nada más que en el congreso local le rechazaron la última cuenta pública que hizo como alcalde, la del 2019, y si para cuando los tiempo lo marquen no ha logrado solventar esas observaciones que son de 15 millones de pesos aproximadamente, se le puede caer la candidatura, o también puede ser usada esa observación para pegarle durante la campaña, cosa de verlos en unos dais más, por hoy. Hasta la próxima.