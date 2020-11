Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). – Por el Partido Acción Nacional, pudiera ser Iván Ceniceros Galván, actual funcionario del gobierno del estado en el instituto para la educación de los Adultos, quien abanderara al PAN en una candidatura a diputado local por el distrito 14, si la alianza con otros partidos y el PRD se lo permiten, ¿o no es cierto?

Recordemos que la pasada elección ya se movió y mucho Iván Ceniceros junto con su señor padre Bernardo Ceniceros, ellos caminaron y vieron gente panista por los municipios que corresponde el 14 distrito, San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara, Cuencamé, Peñón Blanco y por supuesto en Victoria, pero la alianza con el PRD les tumbo la oportunidad de ser candidatos, se vieron obligados a trabajar por el proyecto del perredista David Ramos Zepeda, que también hay que decirlo, mucho se habló de que no trabajaron en dicho proyecto, es más se decía que había apoyado al priista Paco Ibarra del PRI, pero claro eso se dijo, nunca se comprobó nada, hoy es otro año y otra elección, y el panista Iban Ceniceros tiene su corazoncito que late y late por ser candidato a diputado local, por eso decimos que puede ser, si las posibles alianzas con otros partidos o con el mismo PRD le permiten, porque si algo sabemos, es que en este distrito, el 14, como en el municipio de Guadalupe Victoria para el 2022, los del partido Amarillo llevan mano, ¿o no es cierto David Ramos?.

Los del PRI también están que no se pueden acomodar, ahora sale un fuerte rumor que están esperando que llegue el golpe de Estado para que bajen del cargo a Luis Enrique Benítez Ojeda, que lo quiten a la mala de la dirigencia Estatal priista, y aseguran que muchas cosas cambiarían, quienes ahorita se sienten ya candidatos, al caer Benítez todo sería diferente, vamos, aseguran que tendrían más oportunidad de competir frente a otros partidos, lo que nos indica que no están de acuerdo con lo que ven con Benítez, ven que a sus protegidos o sus amigos no darían pelea, pero si lo quitan y se quietan esos privilegios pudieran competir en las urnas, eso dicen con quienes hemos estado comentando, y esto es de varios municipios, por ejemplo algunos priistas de Poanas, dicen que con otra dirigencia hubiera la oportunidad de modificar, cambiar, y si no se puede lo anterior, mínimo hacer trabajar al actual líder, porque para empezar no vive en Poanas sino en Durango, esta desarraigado y no trae más que a tres o cuatro personas que lo siguen, dejando fuera de ese pequeño círculo a cientos de priistas comprometidos que hoy se sienten relegados, eso dicen, el Grillo solo escribe lo que escucha, pero vamos a continuar viendo cómo se mueven los hilos rumbo al 2021 y el 2022. Hasta la próxima.