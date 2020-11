Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Manuel Fernández Padilla, ex dirigente municipal del PRI en Guadalupe Victoria, considera que si se llegara hacer una alianza con el PRD, PAN y otros partido en el distrito 14, quien llevaría mano para ser abanderado seria el tricolor, porque es el partido que más votos a logrado en las urnas, y quien no lo crea que consulte los números en el INE.

La verdad para este noble e inofensivo insecto, lo veo muy difícil que se pueda hacer una alianza de este tipo, y si se hace también la vería muy difícil que algunas personas que llevan a su partido en el alma, pudieran trabajar por alguien distinto, vamos, ahora lo vemos al otro lado, si el candidato fuera del PRI, no veo a muchos panistas y perredistas trabajando a favor de un priista, o viceversa, priistas de toda una vida no los veo moviendo un dedo a favor de una panista o perredista, hay quien dice que son alianzas anti natura, tampoco lo veo tan así, se decía lo mismo de la alianza de izquierda con derecha, PAN-PRD, y han hecho alianzas ya por varias elecciones y les ha ido bien, han ganado elecciones, claro que los panistas de Guadalupe Victoria de una forma u otra han ido perdiendo terreno en esta alianza que han hecho, claro las instrucciones le llegan de los acuerdos copulares y no queda de otra más que agacharse y trabajar, repito, pero les ha dejado resultados buenos, así que ahora revolver al PRI con los otros dos se ve extraño, pero no está nada lejos la posibilidad, que también es cierto, Morena está desaparecido de momento de la región de los llanos, no se sabe de dirigentes, de posibles cuadros o ni con quien platicar del tema, ya vendrán con toda la capacidad $$$$$$$$ que da ser gobierno federal, y en ese momento veremos que cuadros presentan, ¿o no es cierto?.

En el distrito local 15, con cabecera en Nombre de Dios, y que abarca los municipios del Mezquital, Nombre de Dios, Poanas, Vicente Guerrero y Súchil, ya se escucha que el profesor Lalo Hernández Colon, pudiera ser el abanderado por Morena, hasta hace un tiempo sabíamos que estaba en la coordinación de un distrito del gobierno federal, no se ha sabido mucho de sus actividades porque los tienen completamente agazapados, e incluso no les dan permiso de hacer alguna declaración a los medios de comunicación, pero de buena fuente sabemos que el profe Colon como se le conoce, busca la curul a través de la elección popular, y claro por Morena, ya desde la pasada elección local se mencionaba, y se dijo que tenía ganada la plurinominal por todo lo que se metió a la campaña de AMLO, pero no fue así, se la dieron a Nancy Vázquez, y hoy nuevamente se escucha que Colon quiere ser diputado, bueno no sabemos si quiere, o le urge, ¿o no es cierto profesor?. Hasta la próxima.